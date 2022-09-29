Валерий Лимаренко: «Остроvа» - это сотни молодёжных инициатив для Сахалинской области

На территории Сахалинской области с 2020 года проходит Всероссийский молодёжный форум «Остроvа», в котором принимают участие представители более 80 регионов страны.
Одна из целей форума – повышение привлекательности островной территории для молодёжи как туристического направления и инновационного региона, технологически и ментально движущегося в будущее. На форуме молодые люди могут не только представить свои инициативы, но и познакомиться и с потенциальными работодателями, решить вопросы своего трудоустройства.
Портал Sakh.online отмечает, что проекты сахалинцев, представленных на форуме, неоднократно становились победителями. На их инициативы выделено суммарно свыше 12 млн рублей с 2020 по 2022 годы.
Например, руководитель проекта «Сахалинский чемпионат робототехники» Виктор Попов участвовал в форуме «ОстроVа» в 2020 году, по итогам грантового конкурса Росмолодёжи его проект получил господдержку - 700 тыс. рублей. На эти средства Виктор и его единомышленники организовали и провели чемпионат робототехники в феврале 2021 года в Южно-Сахалинске.
- После форума «ОстроVа» информация о нашем фестивале робототехники получила широкую известность, - говорит Виктор. - В результате Сахалинский чемпионат робототехники вошел в федеральный перечень Олимпиад министерства просвещения РФ, победители которых получают определенные бонусы при поступлении в вузы.
- С каждый годом в форуме со своими проектами участвует всё больше и больше наших местных ребят. Для них это прекрасная возможность познакомиться со сверстниками, их видением мира, обменяться идеями и научиться новым полезным навыкам. «ОстроVа» – это не одна неделя праздника, а месяцы и годы обучения и воплощения своих идей в жизнь, – подчёркивает востребованность молодёжного форума губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.