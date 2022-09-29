Выступление Владимира Путина 30 сентября 2022 года – о чем будет речь, где смотреть

Лидер нашей страны Владимир Путин выступит перед депутатами Госдумы в Кремле в 15:00 по мск. Парламентарии уже получили приглашение.
Это будет самое важное обращение президента по самому судьбоносному для Российской Федерации вопросу. В Георгиевском зале Кремлевского дворца подпишут договоры о вхождении новых территорий в состав РФ.
На встречу приедут главы Донецкой и Луганской народных республик, а также с руководителями Херсонской и Запорожской областей. Недавно, с 23 по 27 сентября, там прошли референдумы, по которым принято положительное решение.
Пока телеканалы не объявляли об эфире с места событий в Кремле. Однако и про речь президента Путина стало известно только несколько часов назад.
Можно предположить, что трансляция такого важного события всё же состоится. Вероятно, как обычно, ею займутся федеральные телеканалы – «Первый канал» и «Россия-1». Также можно ожидать запись эфира на Интернет-ресурсах.