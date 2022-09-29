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Выступление Владимира Путина 30 сентября 2022 года – о чем будет речь, где смотреть

Сегодня, 11:07
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин в пятницу, 30 сентября 2022 года, выступит в Кремле с важным посланием. Обращение главы государства анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Выступление Путина 30 сентября 2022 – где состоится и о чем пойдет речь?

Лидер нашей страны Владимир Путин выступит перед депутатами Госдумы в Кремле в 15:00 по мск. Парламентарии уже получили приглашение.

Это будет самое важное обращение президента по самому судьбоносному для Российской Федерации вопросу. В Георгиевском зале Кремлевского дворца подпишут договоры о вхождении новых территорий в состав РФ.

На встречу приедут главы Донецкой и Луганской народных республик, а также с руководителями Херсонской и Запорожской областей. Недавно, с 23 по 27 сентября, там прошли референдумы, по которым принято положительное решение.

Где смотреть объемное обращение Путина?

Пока телеканалы не объявляли об эфире с места событий в Кремле. Однако и про речь президента Путина стало известно только несколько часов назад.

Можно предположить, что трансляция такого важного события всё же состоится. Вероятно, как обычно, ею займутся федеральные телеканалы – «Первый канал» и «Россия-1». Также можно ожидать запись эфира на Интернет-ресурсах.

 

#Алина Шефер#Политика#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#2022#Путин#Выступление
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