Зачем требуется выписка из ЕГРН

Вы получите подробную выписку из регистра недвижимости. Помните, что эта услуга является платной. Оплата производится только после того, как вы получили данные. А вот доступ к этим данным даётся лишь после того, как на счёт компании поступят средства: их пришлют на почту в виде PDF-файла.