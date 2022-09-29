atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Зачем требуется выписка из ЕГРН

Сегодня, 11:56
Фото: 1MI
Есть несколько случаев, когда вам может понадобиться единый реестр недвижимости - например, вы продаёте недвижимость или собираетесь её купить.

По таким данным становится известна важнейшая информация о квартире - кто ранее был владельцем и кто является им сейчас, не числится ли она в залоге и нет ли у нынешнего владельца задолженности по ипотеке за неё.

Чтобы заказать выписку из ЕГРН и узнать всё необходимое о недвижимости, обратитесь в специализированные компании - хотя можно действовать и проще. На сайте egrnreestor.ru имеется нужная информация, и её могут выдать по запросу, если вам известны адрес или кадастровый номер здания либо участка.

Когда требуется выписка

Вот несколько случаев, когда необходимо заказать выписку из ЕГРН:

  • вы собираетесь продать или подарить жильё;
  • наоборот, хотите его купить;
  • предстоит сделка, связанная с арендой;
  • вы регистрируетесь по месту проживания.

Есть много ситуаций, когда нужно убедиться, что квартира подходит по всем параметрам. Кроме того, выписка является официальным документом, который следует предоставлять при ряде сделок.

Как её получить

В случае, если вы хотите получить выписку на сайте egrnreestor.ru, введите на его главной странице адрес объекта либо его кадастровый номер. Если вы не знаете второго, то первый точно должны знать - и адрес объекта также находится в базах данных. Также укажите свой электронный адрес - это важно для дальнейшей работы с сервисом.

Система сформирует ваш запрос и отправит его на официальный сайт Росреестра. Здесь с этой службой работают напрямую, и все данные заслуживают доверия.

Вы получите подробную выписку из регистра недвижимости. Помните, что эта услуга является платной. Оплата производится только после того, как вы получили данные. А вот доступ к этим данным даётся лишь после того, как на счёт компании поступят средства: их пришлют на почту в виде PDF-файла.

Сайт работает круглосуточно, и заказать выписку из ЕГРН вы сможете в любое удобное для вас время, в каком бы часовом поясе ни проживали. Здесь предоставляют только настоящую и актуальную информацию, работая с 85 субъектами федерации.

Можно воспользоваться и другими методами получения информации. Сервисы по предоставлению выписок из реестра обычно работают на примерно одинаковых условиях - адрес либо кадастровый номер, небольшая оплата и получение данных по электронной почте.

Реклама. ООО «Миратек».

 

#Общество
Подпишитесь
Отцы из Новосибирска рассказали, как проводили сыновей на СВО
Сегодня, 17:42
Полиция поймала поджигателя военкомата в Новосибирске
Сегодня, 10:12
Раскрыт шокирующий прогноз погоды на зиму-2023 в Новосибирске
Сегодня, 08:31
Выступление Владимира Путина 30 сентября 2022 года – о чем будет речь, где смотреть
Сегодня, 18:07
В Новосибирске ГИБДД посоветовала водителям подготовить машины к зиме
Сегодня, 10:22
Новосибирские приставы перестали преследовать мобилизованных за долги
Сегодня, 14:48