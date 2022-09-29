Зачем требуется выписка из ЕГРН

По таким данным становится известна важнейшая информация о квартире - кто ранее был владельцем и кто является им сейчас, не числится ли она в залоге и нет ли у нынешнего владельца задолженности по ипотеке за неё.
Чтобы заказать выписку из ЕГРН и узнать всё необходимое о недвижимости, обратитесь в специализированные компании - хотя можно действовать и проще. На сайте egrnreestor.ru имеется нужная информация, и её могут выдать по запросу, если вам известны адрес или кадастровый номер здания либо участка.
Когда требуется выписка
Вот несколько случаев, когда необходимо заказать выписку из ЕГРН:
Есть много ситуаций, когда нужно убедиться, что квартира подходит по всем параметрам. Кроме того, выписка является официальным документом, который следует предоставлять при ряде сделок.
Как её получить
В случае, если вы хотите получить выписку на сайте egrnreestor.ru, введите на его главной странице адрес объекта либо его кадастровый номер. Если вы не знаете второго, то первый точно должны знать - и адрес объекта также находится в базах данных. Также укажите свой электронный адрес - это важно для дальнейшей работы с сервисом.
Система сформирует ваш запрос и отправит его на официальный сайт Росреестра. Здесь с этой службой работают напрямую, и все данные заслуживают доверия.
Вы получите подробную выписку из регистра недвижимости. Помните, что эта услуга является платной. Оплата производится только после того, как вы получили данные. А вот доступ к этим данным даётся лишь после того, как на счёт компании поступят средства: их пришлют на почту в виде PDF-файла.
Сайт работает круглосуточно, и заказать выписку из ЕГРН вы сможете в любое удобное для вас время, в каком бы часовом поясе ни проживали. Здесь предоставляют только настоящую и актуальную информацию, работая с 85 субъектами федерации.
Можно воспользоваться и другими методами получения информации. Сервисы по предоставлению выписок из реестра обычно работают на примерно одинаковых условиях - адрес либо кадастровый номер, небольшая оплата и получение данных по электронной почте.
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