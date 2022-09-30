АКАР разработала поправки к закону о рекламе

Вместо этого АКАР предложила создать единую информационную систему, управляемую государством. К ней смогут подключиться все операторы наружной рекламы России с сертифицированным программным обеспечением для мониторинга размещаемой информации и быстрого размещения важных сообщений. Данное обращение было направлено председателю комитета Госдумы по экономической политике Максиму Топилину от сопредседателя комитета по наружной рекламе АКАР Марии Комаровой. Об этом пишет regnum.ru.
27 сентября в комитете по наружной рекламе АКАР прошло итоговое заседание рабочей группы. На нем утвердили предложения по внесению изменений в ФЗ «О рекламе». Членами комитета был единогласно принят текст поправок в законопроект.
Также члены комитета предложили сформировать требования к безопасности ПО операторов наружной рекламы и ограничить зарубежное участие в индустрии наружной рекламы. Кроме того, они намерены провести цифровизацию отрасли и разработать меры поддержки российских операторов.
Напомним, законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе» разработал депутат Госдумы Артем Кирьянов. Его приняли в июле 2022 года в первом чтении. Документ предусматривает создание в России единого рекламного оператора. В его управлении будет весь рынок наружной цифровой рекламы. Для обсуждения поправок к этому закону в АКАР создали рабочую группу с участием экспертов.
Следует отметить, что комитет по наружной рекламе работает в рамках АКАР на постоянной основе. Его ключевыми задачами являются достижение согласованных позиций по главным проблемам отрасли наружной рекламы, обобщение и анализ практики применения законодательства в этой области, а также помощь органам власти и выработка рекомендаций участниками рынка.