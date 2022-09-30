АКАР разработала поправки к закону о рекламе

Напомним, законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе» разработал депутат Госдумы Артем Кирьянов. Его приняли в июле 2022 года в первом чтении. Документ предусматривает создание в России единого рекламного оператора. В его управлении будет весь рынок наружной цифровой рекламы. Для обсуждения поправок к этому закону в АКАР создали рабочую группу с участием экспертов.