В последнее время благодаря наблюдаемой тенденции к здоровому образу жизни продолжается развитие новых сегментов рынка. В их числе макароны из гречневой, цельнозерновой и рисовой муки, макаронные изделия без глютена и органическая паста. Эксперты единогласно сходятся во мнении о том, что в течение ближайших пяти лет этот сектор продолжит расти. Свыше 50 процентов глобального рынка макаронных изделий при этом приходится сейчас на дружественные РФ государства Азиатско-Тихоокеанского региона. У нас в этом смысле неплохая перспектива наращивания объема поставок.