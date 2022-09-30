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Челябинская область заняла третье место среди регионов РФ по экспорту макарон

Сегодня, 11:44
Фото: pxhere.com
По результатам первого полугодия 2022 года Челябинская область попала в топ-3 экспортеров макаронных изделий, поставив их за границу на 6,1 миллиона долларов, что на 12 процентов выше, чем за аналогичный период минувшего года.

Об этом проинформировали в федеральном центре «Агроэкспорт» Минсельхоза РФ. 

Макароны и муку челябинского производства потребляют сегодня во многих государствах. Ключевыми импортерами региона являются Казахстан, Беларусь, Киргизия, Армения и КНР, пишет kursdela.biz.

Центр «Агроэкспорт» акцентировал внимание на том, что уровень потребления макаронных изделий во всем мире по-прежнему демонстрирует стабильный рост. Основными факторами специалисты называют повышение численности населения, урбанизацию, популяризацию азиатской и средиземноморской кухонь, а также рост спроса на лапшу быстрого приготовления.

В последнее время благодаря наблюдаемой тенденции к здоровому образу жизни продолжается развитие новых сегментов рынка. В их числе макароны из гречневой, цельнозерновой и рисовой муки, макаронные изделия без глютена и органическая паста. Эксперты единогласно сходятся во мнении о том, что в течение ближайших пяти лет этот сектор продолжит расти. Свыше 50 процентов глобального рынка макаронных изделий при этом приходится сейчас на дружественные РФ государства Азиатско-Тихоокеанского региона. У нас в этом смысле неплохая перспектива наращивания объема поставок.

Одним из инструментов государственной помощи для производителей стали в России экспортные гиды, уже три года выпускаемые «Агроэкспортом». Центр разрабатывает эти справочники, руководствуясь принципом «продукт – страна». Гиды содержат в себе детальную информацию об экономике, потенциальных конкурентах и партнерах, каналах сбыта и требованиях к продукции, а также об особенностях логистики.

Сведения из справочников центра «Агроэкспорт» делают возможным открытие новых рынков и заключение перспективных контрактов с существенной экономией времени и средств.

«В прошлом году «Агроэкспорт» разработал для нас дорожную карту по экспорту муки, макаронных изделий и круп. Как результат – мы заключили большой контракт с сетью в Саудовской Аравии на поставку муки, - сообщил управляющий директор челябинской «Макфы» Антон Белоусов. - Первую почти 1000 тонн уже отгрузили, а всего до марта 2023 года планируем поставить пять тысяч тонн. Для нас это действительно серьезный результат».

Недавно "Агроэкспорт" выпустил гид по поставкам макаронных изделий Китаю. В ближайшее время ожидается выход двух новых справочников, которые будут посвящены экспорту макарон в ОАЭ и Индонезию.

 

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