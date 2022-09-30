У девушки из Новосибирска засосало волосы в джакузи

По словам девушки из Новосибирска, у нее засосало волосы в джакузи и намотало на железные перегородки возле гейзера. Отцепиться самостоятельно ей не удавалось.
«Я была практически обездвижена и не могла поднять голову, находясь при этом по подбородок в воде. Отцепить самостоятельно волосы не получалось! Было очень страшно и опасно! Я могла захлебнуться!» - написала посетительница заведения на сайте.
Кроме того, в сообщении указано, что девушка звала на помощь, но из-за шума ее банально никто не услышал. Однако вскоре ее заметили другие отдыхающие, которые помогли распутать волосы.
Персонал заведения предложил в качестве извинений лишь резинку, чем очень недовольна клиентка. Также девушка подняла вопрос, что в правилах посещения джакузи нигде не указано, что нужно убирать волосы, ведь это может быть очень опасно.
Напомним, ранее 130-килограмовому новосибирцу не разрешили кататься на горках в аквапарке. В итоге сибиряк пользовался лишь общим бассейном, сауной и банями, чем остался очень недоволен.