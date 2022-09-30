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Инспекторы поймали за сутки восемь «зайцев» в маршрутках Новосибирска

Сегодня, 09:44
Фото: 1MI
Представители мэрии и полиции обнаружили восемь «зайцев» в маршрутках Новосибирска 29 сентября. Итоги рейда озвучили в пресс-службе муниципалитета.

Оказалось, что вчера без билетов ездили пассажиры на маршрутных такси № 5 и №96. Их поймали на остановках автобусов, курсирующих по направлениям «Ленинский ЗАГС», «ДК «Металлург», а также «Ул. Дюканова - Пос. Северный» и «Цветущая Плющиха - Ул. С. Кожевникова».

«Всего вычислили во время рейда восемь «зайцев». На них составили протоколы и выдали уведомления о месте рассмотрения административного дела. После им назначат наказание», - уточнила пресс-секретарь мэрии Новосибирска Наталья Халина.

Власти напомнили, что в городе кондукторов нет в 188 из 217 автобусах МКП «Новосибгортранс», 13 троллейбусах и 13 трамваях МКП «ГЭТ». Они оборудованы системой бесконтактной оплаты.

Каждую неделю специалисты департамента транспорта мэрии проводят рейды по вычислению безбилетников. В этом деле им помогает полиция.

 

#Алина Шефер#Транспорт#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Общественный транспорт
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