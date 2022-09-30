Инспекторы поймали за сутки восемь «зайцев» в маршрутках Новосибирска

Оказалось, что вчера без билетов ездили пассажиры на маршрутных такси № 5 и №96. Их поймали на остановках автобусов, курсирующих по направлениям «Ленинский ЗАГС», «ДК «Металлург», а также «Ул. Дюканова - Пос. Северный» и «Цветущая Плющиха - Ул. С. Кожевникова».
«Всего вычислили во время рейда восемь «зайцев». На них составили протоколы и выдали уведомления о месте рассмотрения административного дела. После им назначат наказание», - уточнила пресс-секретарь мэрии Новосибирска Наталья Халина.
Власти напомнили, что в городе кондукторов нет в 188 из 217 автобусах МКП «Новосибгортранс», 13 троллейбусах и 13 трамваях МКП «ГЭТ». Они оборудованы системой бесконтактной оплаты.
Каждую неделю специалисты департамента транспорта мэрии проводят рейды по вычислению безбилетников. В этом деле им помогает полиция.