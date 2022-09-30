Мэр Новосибирска Локоть назвал частичную мобилизацию правом, которое надо заслужить

Posted 30 сентября 2022, 10:50
Published 30 сентября 2022, 10:50
Modified 30 сентября 2022, 10:50
Updated 30 сентября 2022, 10:50
«Я против того, чтобы относиться к частичной мобилизации, как к наказанию. Это право еще надо заработать», - сказал мэр.
Стоит отметить, что в последнее время на федеральных телеканалах критикуют набор резервистов в Новосибирске для отправки на спецоперацию в Украине из-за того, что берут всех подряд. При этом вчера, 29 сентября, президент Владимир Путин даже издал указ, чтобы всех, кого взяли ошибочно, вернули домой.
Президент отметил, что призыву на мобилизацию подлежат только те, у кого есть боевой опыт, а обычных граждан забирать не должны.