Мэр Новосибирска Локоть назвал частичную мобилизацию правом, которое надо заслужить

Стоит отметить, что в последнее время на федеральных телеканалах критикуют набор резервистов в Новосибирске для отправки на спецоперацию в Украине из-за того, что берут всех подряд. При этом вчера, 29 сентября, президент Владимир Путин даже издал указ, чтобы всех, кого взяли ошибочно, вернули домой.