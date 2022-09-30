Минобрнауки РФ не смог отсудить у «Вектора» в Новосибирске грантовые деньги

Министерство образования и науки РФ подало иск к ФБУ «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске с требованием частичного возврата гранта в размере 5 857 500 рублей. Причина – несоблюдение условий по договору гранта в рамках Федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019-2027 годы.
«Минобрнауки РФ проводит мониторинг исполнения соглашений предоставления грантов. В случае несоблюдения условий этих соглашений Минобрнауки России проводит мероприятия по разрешению таких вопросов согласно нормативно правовым актам Российской Федерации», - ответили на запрос Atas.info в министерстве.
По данным Арбитражного суда Новосибирска, ведомство не принимает во внимание то, что «Вектор» внес свой вклад в софинансирование проекта. Центр заключал договор пожертвования 1 декабря 2021 года между ООО «Химия и жизнь» на безвозмездную передачу для целей реализации мероприятий проекта следующее оборудование:
«Таким образом, софинансирование проекта ответчиком было осуществлено в должном размере – 10,28%. Но министерство стояло на своем, что доказательств тому нет, так как оборудование поставили на учет только 29 декабря 2021 года», - отметили в суде.
Новосибирский центр «Вектор» получил грант в рамках федерального проекта «Развитие масштабы технологических проектов по приоритетным направлениям» национального проекта «Наука и университеты». Они выиграли конкурс и заключили соглашение с Миннауки РФ 12 октября 2021 года на субсидии в размере 255 000 000 рублей, в том числе 71 000 000 рублей в 2021 году.
Согласно договору, размер средств из внебюджетных источников, направленных на реализацию проекта за 2021 год должен составлять не менее 10 % от размера предоставленного в этом году гранта. Следовательно, в 2021 году указанная сумма должна была составить 7 100 000 рублей, но, по мнению министерства, условие было выполнено только на 3,4%. Комиссия ведомства приняла решение через суд потребовать частичный возврат средств. А судья посчитала, что выводы для основания возраста несостоятельные.
«Суд, исследовав материалы дела, заслушав позиции сторон, пришел к выводу, что правовые основания для удовлетворения заявленных требований отсутствуют. Принято решение отказать истцу», - озвучили решение на заседании в Арбитражном суде Новосибирска 28 сентября 2022 года.