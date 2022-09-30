Минобрнауки РФ не смог отсудить у «Вектора» в Новосибирске грантовые деньги

Согласно договору, размер средств из внебюджетных источников, направленных на реализацию проекта за 2021 год должен составлять не менее 10 % от размера предоставленного в этом году гранта. Следовательно, в 2021 году указанная сумма должна была составить 7 100 000 рублей, но, по мнению министерства, условие было выполнено только на 3,4%. Комиссия ведомства приняла решение через суд потребовать частичный возврат средств. А судья посчитала, что выводы для основания возраста несостоятельные.