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Названы военкоматы Новосибирска, на которые жалуются по мобилизации

Сегодня, 03:30
Фото: 1MI
Родные резервистов чаще жаловались на военкоматы, совершающие ошибки по частичной мобилизации, в трех районах Новосибирска. Их перечислили представители регионального Общероссийского народного фронта (ОНФ).
«Жалобы поступали на военкоматы по Советскому, Ленинскому и Кировскому районам. Там вопросы решаются. А по остальным всё быстро уладилось», - уточнила глава исполкома ОНФ в Новосибирской области Светлана Заикина.

Она отметила, что сейчас частичная мобилизация идет без серьезных нарушений. При этом чаще жалуются родственники призывников из районов региона, в городе ситуация спокойнее.

«Повестка ещё не говорит о мобилизации. Военкоматы могут иметь устаревшие данные, поэтому они взывают людей повесткой на перепроверку», - заверила Заикина

В то же время ОНФ сталкивался с ситуацией, когда на пункт сбора отправляли студента или человека с бронью. Но и эти вопросы успешно решали.

#Алина Шефер#Общество#Частичная мобилизация в России#Новосибирск#Новосибирская область#Частичная мобилизация
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