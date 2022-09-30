Названы военкоматы Новосибирска, на которые жалуются по мобилизации

«Жалобы поступали на военкоматы по Советскому, Ленинскому и Кировскому районам. Там вопросы решаются. А по остальным всё быстро уладилось», - уточнила глава исполкома ОНФ в Новосибирской области Светлана Заикина.
Она отметила, что сейчас частичная мобилизация идет без серьезных нарушений. При этом чаще жалуются родственники призывников из районов региона, в городе ситуация спокойнее.
«Повестка ещё не говорит о мобилизации. Военкоматы могут иметь устаревшие данные, поэтому они взывают людей повесткой на перепроверку», - заверила Заикина
В то же время ОНФ сталкивался с ситуацией, когда на пункт сбора отправляли студента или человека с бронью. Но и эти вопросы успешно решали.