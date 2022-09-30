Новосибирского механика Романа Шефера похоронили в новых погонах за защиту Донбасса

«Добросовестный, простой парень. На таких всё держится. Накануне гибели Роману было присвоено звание старшего сержанта. Но надеть погоны он не успел. Я распорядился, чтобы его похоронили в новых погонах как старшего сержанта», - сказал Дремасов и отметил, что он общался с ним на дружеских отношениях и вне службы.