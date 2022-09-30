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Posted 30 сентября 2022, 11:17

Published 30 сентября 2022, 11:17

Modified 30 сентября 2022, 11:17

Updated 30 сентября 2022, 11:17

Новосибирского механика Романа Шефера похоронили в новых погонах за защиту Донбасса

30 сентября 2022, 11:17
Механик-водитель Роман Шефер из Чулымского района Новосибирской области погиб в 23 года во время участия в спецоперации в Украине – его похоронили совсем недавно в родных краях. Информацию предоставили в газете «Чулымская газета».

Мужчина пошел на срочную службу в 19 лет сразу после лицея – он еще до призыва собирался подписать контракт, а уже через четыре месяца стал профессиональным военным.

Командир взвода Владий Дремасов, которому выпала миссия сопровождать «груз 200», рассказал газете, что они прикрывали подразделения артиллерии. Специфика — воздушные летательные аппараты низколетящие: самолёты, вертолёты, ракеты. Сам Роман чинил неисправности техники, даже если рядом пролетали пули, тем самым он спасал жизни.

Однако спасти себя ему не удалось – 11 сентября его машина ехала со стороны Крыма в Херсонское направление, но в неё попал вражеский снаряд – весь экипаж из трех человек погиб. 

«Добросовестный, простой парень. На таких всё держится. Накануне гибели Роману было присвоено звание старшего сержанта. Но надеть погоны он не успел. Я распорядился, чтобы его похоронили в новых погонах как старшего сержанта», - сказал Дремасов и отметил, что он общался с ним на дружеских отношениях и вне службы.

#Новосибирская область#Спецоперация#Армия#Смерть#Война
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