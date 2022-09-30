Новый парк площадью 13 гектаров появится в новосибирском Академгородке

Подрядчиком станет ООО «Д54 Эрнест» – эту компанию подписал департамент спорта и молодежной политики города. Известно, что парк будет настолько большой, что займет всю территорию микрорайона Щ от станции «Сеятель» до улицы Кутателадзе.
Вице-мэр Анна Терешкова уточнила, что «Д54» будет финансировать 1-й этап создания нового парка. Речь о разработке концепции и комплексного проекта благоустройства. Проект нужно будет предоставить уже до февраля 2023 года – в его создании будут участвовать и местные жители.
Стоит отметить, что эта компания также будет строить и жилой дом на бульваре Молодежи в Новосибирске и офисные помещения.