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Новый парк площадью 13 гектаров появится в новосибирском Академгородке

Сегодня, 08:40
Фото: 1MI
В Новосибирске в микрорайоне Щ построят новый парк с площадью зеленой зоны в 13 гектаров – он пока на стадии разработки дизайн-проекта.

Подрядчиком станет ООО «Д54 Эрнест» – эту компанию подписал департамент спорта и молодежной политики города. Известно, что парк будет настолько большой, что займет всю территорию микрорайона Щ от станции «Сеятель» до улицы Кутателадзе.

Вице-мэр Анна Терешкова уточнила, что «Д54» будет финансировать 1-й этап создания нового парка. Речь о разработке концепции и комплексного проекта благоустройства. Проект нужно будет предоставить уже до февраля 2023 года – в его создании будут участвовать и местные жители.

Стоит отметить, что эта компания также будет строить и жилой дом на бульваре Молодежи в Новосибирске и офисные помещения.

#Александр Кондратьев#Город#Новосибирск#Парк#Строительство
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