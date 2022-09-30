Новый парк площадью 13 гектаров появится в новосибирском Академгородке

Вице-мэр Анна Терешкова уточнила, что «Д54» будет финансировать 1-й этап создания нового парка. Речь о разработке концепции и комплексного проекта благоустройства. Проект нужно будет предоставить уже до февраля 2023 года – в его создании будут участвовать и местные жители.