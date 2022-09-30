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По инициативе Валерия Лимаренко появился рейс выходного дня Южно-Сахалинск — Шахтерск

Сегодня, 06:36
Транспортная система Сахалина и Курил развивается, в том числе, за счёт авиасообщения. Всё больше авиамаршрутов связывают с материком, а также между самими островами.

Транспортная система Сахалина и Курил развивается, в том числе, за счёт авиасообщения. Всё больше авиамаршрутов связывают с материком, а также между самими островами.

Недавно правительство Сахалинской области сообщили о том, что авиакомпания «Аврора», базирующаяся на островах, увеличила частоту полётов на Камчатку и в Благовещенск из Южно-Сахалинска. В основное расписание добавлены рейсы на октябрь и ноябрь 2022 года.

Перелёты будут выполняться на воздушных судах Airbus A319, DHC-8-Q400, Sukhoi Superjet 100.

По информации портала Sakh.online, в региональном расписании «Авроры» по распоряжению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко с сентября появился авиарейс в выходной день, в субботу, связывающий Южно-Сахалинск и Шахтерск. Ранее перелёты по этому маршруту совершались только по рабочим дням. Но это расписание не учитывало интересы местных жителей, они обратились с просьбой об организации авиамаршрута «выходного дня» к Валерию Лимаренко во время его рабочей поездки в Углегорский район. Стоимость перелёта — 2 тыс. рублей. Этот маршрут внутриобластной, поэтому субсидируется из бюджета области.

Ранее губернатор островного региона поручил организовать дополнительные рейсы и на Курилы — чтобы удовлетворить повышенный спрос на авиабилеты у возвращающихся из отпусков островитян.

 

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