Полугодовой объем экспорта краснодарских молочных продуктов составил 6,6 млн долларов

По этому показателю край занимает пятое место среди всех российских регионов, сообщили в федеральном центре «Агроэкспорт» Минсельхоза России, пишет bloknot-krasnodar.ru.
Сегодня кубанскую молочную продукцию отгружают более чем в 30 стран мира. Основные потребители – страны СНГ. На этом фоне особенно популярно мороженое, завоевавшее признание потребителей даже на рынках Азии. Помимо того, по версии «Агроэкспорта», именно краснодарское мороженое оказалось первым молочным продуктом, поставляемым в страны Африки. Всего за первое полугодие край экспортировал более 685 тонн лакомства на сумму свыше 2,8 миллиона долларов.
За последние пять лет экспорт продукции АПК из Краснодарского края вырос практически в два раза. За январь - июнь этого года кубанские производители поставили на внешние рынки 3,8 миллиона тонн аграрной продукции на сумму 1,7 миллиарда долларов. Продовольствие отгружают более чем в 100 стран.
Растут отгрузки мороженого и в целом по России. В прошлом году за рубеж отправили рекордные 33 тысячи тонн на 86 миллионов долларов. По словам руководителя центра «Агроэкспорт» Дмитрия Краснова, основными рынками сбыта для компании стали страны постсоветского пространства, США, а также Монголия и Китай. Среди перспективных направлений эксперт называет Ближний Восток: например, в Объединенных Арабских Эмиратах на мороженое приходится около 20% потребления молочной продукции.
В целом мировой рынок мороженого практически восстановился после пандемии и продолжает рост. Ожидается, что в 2027 году его объем достигнет 115 миллиардов долларов, и Россия займет на этом рынке достойное место.
Для этого государство предлагает экспортерам как финансовые, так и нефинансовые меры поддержки. Например, центр «Агроэкспорт» в течение последних трех лет разрабатывает экспортные гиды. Это объемные справочники, подготовленные по принципу «продукт – страна». В них собрана подробная информация о ситуации на целевых рынках, о потребительских предпочтениях, каналах реализации, данные основных конкурентов и многое другое.
По рынку молочной продукции уже выпущено 14 экспортных гидов. В ближайшее время «Агроэкспорт» намерен издать еще четыре справочника, посвященных перспективным рынкам Алжира, Таиланда, Бангладеш, Кувейта.