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Полугодовой объем экспорта краснодарских молочных продуктов составил 6,6 млн долларов

Сегодня, 07:59
Кубань не только лидирует по экспорту зерна, но и наращивает поставки за рубеж молочной продукции. По итогам первого полугодия объем молочной продукции, проданной на внешних рынках, составил 6,6 миллиона долларов.

По этому показателю край занимает пятое место среди всех российских регионов, сообщили в федеральном центре «Агроэкспорт» Минсельхоза России, пишет bloknot-krasnodar.ru.  

Сегодня кубанскую молочную продукцию отгружают более чем в 30 стран мира. Основные потребители – страны СНГ. На этом фоне особенно популярно мороженое, завоевавшее признание потребителей даже на рынках Азии. Помимо того, по версии «Агроэкспорта», именно краснодарское мороженое оказалось первым молочным продуктом, поставляемым в страны Африки. Всего за первое полугодие край экспортировал более 685 тонн лакомства на сумму свыше 2,8 миллиона долларов. 

За последние пять лет экспорт продукции АПК из Краснодарского края вырос практически в два раза. За январь - июнь этого года кубанские производители поставили на внешние рынки 3,8 миллиона тонн аграрной продукции на сумму 1,7 миллиарда долларов. Продовольствие отгружают более чем в 100 стран. 

Растут отгрузки мороженого и в целом по России. В прошлом году за рубеж отправили рекордные 33 тысячи тонн на 86 миллионов долларов. По словам руководителя центра «Агроэкспорт» Дмитрия Краснова, основными рынками сбыта для компании стали страны постсоветского пространства, США, а также Монголия и Китай. Среди перспективных направлений эксперт называет Ближний Восток: например, в Объединенных Арабских Эмиратах на мороженое приходится около 20% потребления молочной продукции. 

В целом мировой рынок мороженого практически восстановился после пандемии и продолжает рост. Ожидается, что в 2027 году его объем достигнет 115 миллиардов долларов, и Россия займет на этом рынке достойное место. 

Для этого государство предлагает экспортерам как финансовые, так и нефинансовые меры поддержки. Например, центр «Агроэкспорт» в течение последних трех лет разрабатывает экспортные гиды. Это объемные справочники, подготовленные по принципу «продукт – страна». В них собрана подробная информация о ситуации на целевых рынках, о потребительских предпочтениях, каналах реализации, данные основных конкурентов и многое другое. 

По рынку молочной продукции уже выпущено 14 экспортных гидов. В ближайшее время «Агроэкспорт» намерен издать еще четыре справочника, посвященных перспективным рынкам Алжира, Таиланда, Бангладеш, Кувейта.

 

 

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