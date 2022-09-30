Полугодовой объем экспорта краснодарских молочных продуктов составил 6,6 млн долларов

Сегодня кубанскую молочную продукцию отгружают более чем в 30 стран мира. Основные потребители – страны СНГ. На этом фоне особенно популярно мороженое, завоевавшее признание потребителей даже на рынках Азии. Помимо того, по версии «Агроэкспорта», именно краснодарское мороженое оказалось первым молочным продуктом, поставляемым в страны Африки. Всего за первое полугодие край экспортировал более 685 тонн лакомства на сумму свыше 2,8 миллиона долларов.