Защитник Владимира Лаптева опровергает доводы правоохранителей. Адвокат уверен, что взятка, которую якобы получил депутат – это долг, который брал у Лаптева взяткодатель.
«Деньги в положенный срок должник не вернул. Уже после того как в июне 2022 года Центральный районный суд Новосибирска начал рассматривать иск о взыскании денежных средств и принятии обеспечительных мер, должник решил ничего не платить и обратился с заявлением о передаче взятки в сумме 894 тысяч рублей, потраченных с банковской карты», — цитирует адвоката «Прецедент».
Лаптева подозревают в получении взятки в размере 900 тысяч рублей. Депутата госпитализировали в больницу после решение суда об его аресте на два месяца. Также в отделении «Единой России» заявили, что членство Владимира Лаптева в партии приостановлено.
После громкого скандала 13 человек пришли на пикет в поддержку депутата Лаптева. Куйбышевцы не верят информации о задержании депутата за мошенничество – они считают, что это все провокация.