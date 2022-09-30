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Раскрыты детали уголовного дела против новосибирского депутата Лаптева

Сегодня, 05:50
Фото: atas.info
Заксобрание
27 сентября депутата новосибирского Заскобрания Владимира Лаптева задержали по подозрению о мошенничестве. На защиту народного избранника вышли жители города Куйбышева. Также стало известно, что адвокат депутата раскрыл детали уголовного дела своего подзащитного.

Защитник Владимира Лаптева опровергает доводы правоохранителей. Адвокат уверен, что взятка, которую якобы получил депутат – это долг, который брал у Лаптева взяткодатель.

«Деньги в положенный срок должник не вернул. Уже после того как в июне 2022 года Центральный районный суд Новосибирска начал рассматривать иск о взыскании денежных средств и принятии обеспечительных мер, должник решил ничего не платить и обратился с заявлением о передаче взятки в сумме 894 тысяч рублей, потраченных с банковской карты», — цитирует адвоката «Прецедент».

Лаптева подозревают в получении взятки в размере 900 тысяч рублей. Депутата госпитализировали в больницу после решение суда об его аресте на два месяца. Также в отделении «Единой России» заявили, что членство Владимира Лаптева в партии приостановлено.

После громкого скандала 13 человек пришли на пикет в поддержку депутата Лаптева. Куйбышевцы не верят информации о задержании депутата за мошенничество – они считают, что это все провокация.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Политика#Криминал#Новосибирск#2022
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