Сотрудников Минприроды Новосибирской области осудили за махинации с лесом

На скамье подсудимых оказались экс-начальник и инженер лесхоза по Ордынскому району. По версии следствия, они помогали бизнесменам выигрывать конкурсы на куплю-продажу участков леса. За это получили взятки в размере более 1,1 млн рублей.
Руководителя отдела министерства природы региона приговорили к штрафу в 9,5 млн рублей, а инженер заплатит 12,5 млн. Также у них ранее изъяли имущество на 7,5 млн рублей.
Сами фигуранты вину на заседании не признали. Приговор в силу ещё не вступил, поэтому его они могут обжаловать.