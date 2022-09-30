atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сотрудников Минприроды Новосибирской области осудили за махинации с лесом

Сегодня, 09:26
Фото: 1MI
Суд вынес приговор главам лесхоза Минприроды Новосибирской области по делу о взятках. Об этом сообщили в прокуратуре региона 30 сентября.

На скамье подсудимых оказались экс-начальник и инженер лесхоза по Ордынскому району. По версии следствия, они помогали бизнесменам выигрывать конкурсы на куплю-продажу участков леса. За это получили взятки в размере более 1,1 млн рублей.

Руководителя отдела министерства природы региона приговорили к штрафу в 9,5 млн рублей, а инженер заплатит 12,5 млн. Также у них ранее изъяли имущество на 7,5 млн рублей.

Сами фигуранты вину на заседании не признали. Приговор в силу ещё не вступил, поэтому его они могут обжаловать.

#Алина Шефер#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#Суд
Подпишитесь
Отцы из Новосибирска рассказали, как проводили сыновей на СВО
Вчера, 17:42
Иностранцы заказали поджечь военкомат в Новосибирске – в ФСБ вычислили организатора
Сегодня, 09:57
В военторгах Новосибирска возник ажиотажный спрос на теплое белье и берцы
Сегодня, 08:52
Выступление Владимира Путина 30 сентября 2022 года – о чем будет речь, где смотреть
Вчера, 18:07
В новосибирском аэропорту «Толмачево» собралась толпа из-за сбоя регистрации
Сегодня, 08:26
Директора новосибирской компании обвиняют в крупном мошенничестве на 62 млн рублей
Сегодня, 11:27