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В Новосибирске 49 детям-сиротам из ДНР и ЛНР ищут приемные семьи

Сегодня, 10:26
Фото: 1MI
Детей из Донецкой и Луганской народных республик, потерявших родителей, пристроят в семьи. Об этом рассказал мэр Анатолий Локоть на «Часе прессы» 30 сентября.

По словам главы города, сейчас у нас проживают 49 детей-сирот из ДНР и ЛНР. Почти половине из них уже нашли приемные семьи.

«Мы должны оказать им поддержку и заботу. Нужно разместить ребят в хорошие семьи. Сами они из многодетных семей, поэтому братьев и сестер необходимо не разлучать», - сказал мэр Локоть.

Также начальник департамента по социальной политике мэрии Ольга Незамаева добавила, что все дети разных возрастов. В деле поиска для них семей помогут другие ведомства.

«Будем взаимодействовать с Минздравом региона и департаментом образования мэрии. Детей нужно пристроить в школы, детсады. Обеспечить всем необходимым для этого», - пояснила Незамаева.

Городские власти отметили, что уже нашли четыре семьи. Им предстоит оформить опеку.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети
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