В Новосибирске 49 детям-сиротам из ДНР и ЛНР ищут приемные семьи

По словам главы города, сейчас у нас проживают 49 детей-сирот из ДНР и ЛНР. Почти половине из них уже нашли приемные семьи.
«Мы должны оказать им поддержку и заботу. Нужно разместить ребят в хорошие семьи. Сами они из многодетных семей, поэтому братьев и сестер необходимо не разлучать», - сказал мэр Локоть.
Также начальник департамента по социальной политике мэрии Ольга Незамаева добавила, что все дети разных возрастов. В деле поиска для них семей помогут другие ведомства.
«Будем взаимодействовать с Минздравом региона и департаментом образования мэрии. Детей нужно пристроить в школы, детсады. Обеспечить всем необходимым для этого», - пояснила Незамаева.
Городские власти отметили, что уже нашли четыре семьи. Им предстоит оформить опеку.