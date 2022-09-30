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В Новосибирске спустя месяц поисков нашли погибшей 78-летнюю пенсионерку

Сегодня, 04:51
Фото: Лиза Алерт/ВК
Трагически завершились поиски пропавшей 9 сентября в Новосибирске 78-летней Галины Поповой. Её нашли погибшей, сообщают волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Пенсионерка загадочно исчезла из своего дома почти месяц назад. Родственники заподозрили неладное, когда она перестала отвечать на звонки.

«Она пользовалась только городским телефоном. Родные звонили, но она не брала трубку. Когда приехали, её дома не было, как и некоторых важных документов», - рассказала руководитель отряда Алеся Яблонских.

На днях, 28 сентября 2022 года, волонтеры объявили, что пожилую женину нашли погибшей. Подробности её смерти они не раскрыли.

В СУ СКР эту информацию тоже не разглашают.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Пропажа#Поиск
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