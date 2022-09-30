В новосибирских школах поменяют охрану после стрельбы в Ижевске

Власти поручили директорам школ отстранять от охраны неподготовленных сотрудников, которые занимают должность охранников без соответствующих документов.
Все образовательные учреждения получили предписания об усилении антитеррористических мер и пропускного режима. Уточняется, что от охраны отстранят только тех людей, кто не имеет лицензии и не проходил обучение.
В мэрии заявили, что сейчас на охране новосибирских школ задействовано 38 лицензированных ЧОПов. Кроме охранников, как в школах, так и в детских садах есть тревожная кнопка и камеры видеонаблюдения.
Ранее сотрудники образовательных учреждений прошли дополнительный инструктаж о том, что необходимо делать в экстренных ситуациях. Также в школах проверили, как работают инженерно-технические средства и антитеррористическая защита.
Напомним, неизвестный устроил стрельбу в школе Ижевска в Удмуртии – там по данным официальных источников погибло 11 детей и пострадало не менее 20 школьников. Что произошло и все подробности – в материале Atas.info.