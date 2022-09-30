atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В новосибирских школах поменяют охрану после стрельбы в Ижевске

Сегодня, 08:57
Фото: 1MI
В Новосибирске в школах планируется заменить охрану без документов на сотрудников ЧОПов, о чем передают РИА Новости со ссылкой на городскую мэрию.

Власти поручили директорам школ отстранять от охраны неподготовленных сотрудников, которые занимают должность охранников без соответствующих документов.

Все образовательные учреждения получили предписания об усилении антитеррористических мер и пропускного режима. Уточняется, что от охраны отстранят только тех людей, кто не имеет лицензии и не проходил обучение.

В мэрии заявили, что сейчас на охране новосибирских школ задействовано 38 лицензированных ЧОПов. Кроме охранников, как в школах, так и в детских садах есть тревожная кнопка и камеры видеонаблюдения.

Ранее сотрудники образовательных учреждений прошли дополнительный инструктаж о том, что необходимо делать в экстренных ситуациях. Также в школах проверили, как работают инженерно-технические средства и антитеррористическая защита. 

Напомним, неизвестный устроил стрельбу в школе Ижевска в Удмуртии – там по данным официальных источников погибло 11 детей и пострадало не менее 20 школьников. Что произошло и все подробности – в материале Atas.info.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Новосибирск#Россия#2022
Подпишитесь
Отцы из Новосибирска рассказали, как проводили сыновей на СВО
Вчера, 17:42
Иностранцы заказали поджечь военкомат в Новосибирске – в ФСБ вычислили организатора
Сегодня, 09:57
В военторгах Новосибирска возник ажиотажный спрос на теплое белье и берцы
Сегодня, 08:52
Выступление Владимира Путина 30 сентября 2022 года – о чем будет речь, где смотреть
Вчера, 18:07
В новосибирском аэропорту «Толмачево» собралась толпа из-за сбоя регистрации
Сегодня, 08:26
Директора новосибирской компании обвиняют в крупном мошенничестве на 62 млн рублей
Сегодня, 11:27