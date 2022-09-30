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В Новосибирской области запретили продажу алкоголя возле военкоматов и НВВКУ

Сегодня, 11:31
Фото: 1MI
Алкогольную продукцию запретили продавать в радиусе 300 метров от военных комиссариатов и НВВКУ в Новосибирской области на время проведения частичной мобилизации. Информацию предоставили на сайте областного правительства.

Запретить розничную продажу алкогольной продукции на территориях, прилегающих к местам расположения пунктов предварительного сбора граждан военных комиссариатов — 300 метров, Новосибирское высшее военное командное училище Минобороны РФ — 1000 метров», - указано в постановлении. 

Документ об ограничения подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников – этот запрет было необходимо ввести, чтобы обеспечить общественный порядок на данных территориях. 

Запрет не действует на точках общепита и различных кафе/ресторанах - там можно будет приобретать алкоголь, но не с собой. 

Стоит отметить, что в Забайкальском крае такой запрет вступил в силу почти сразу же после начала частичной мобилизации – там очень много людей выпивали возле военкоматов и дрались между собой. 

#Александр Кондратьев#Политика#Частичная мобилизация в России#Новосибирская область#Частичная мобилизация#Армия#Алкоголь#Спиртное
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