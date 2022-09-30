Запретить розничную продажу алкогольной продукции на территориях, прилегающих к местам расположения пунктов предварительного сбора граждан военных комиссариатов — 300 метров, Новосибирское высшее военное командное училище Минобороны РФ — 1000 метров», - указано в постановлении.
Документ об ограничения подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников – этот запрет было необходимо ввести, чтобы обеспечить общественный порядок на данных территориях.
Запрет не действует на точках общепита и различных кафе/ресторанах - там можно будет приобретать алкоголь, но не с собой.
Стоит отметить, что в Забайкальском крае такой запрет вступил в силу почти сразу же после начала частичной мобилизации – там очень много людей выпивали возле военкоматов и дрались между собой.