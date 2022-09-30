Напомним, что жители Новосибирской области начали массово искать бронежилеты для покупки в интернете. Причем производители отмечают, что в этом году цены на боевую экипировку выросли, но не из-за повышенного спроса, а из-за санкций. Но даже до всех этих событий военная амуниция дешево не стоила. Бронеплиты сейчас идут от 4 500 до 23 000 рублей, а на изготовление уйдет несколько месяцев.