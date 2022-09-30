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В военторгах Новосибирска возник ажиотажный спрос на теплое белье и берцы

Сегодня, 01:52
Фото: 1MI
Новосибирские военторги начали пользоваться особой популярностью среди новосибирцев в сентябре. В магазине рассказали, на что возник ажиотажный спрос последнее время.

Так, продавцы отмечают, что с начала частичной мобилизации резко повысился спрос на военную форму и не только. Больше всего раскупают теплое нательное белье, а также бушлаты и берцы, пишет НГС.

Удалось узнать и цены на товары: берцы от 3 100 рублей, бушлаты от 1 650 рублей, ветровлагозащитные армейские костюмы стоят от 1 200 рублей.  

Напомним, что жители Новосибирской области начали массово искать бронежилеты для покупки в интернете. Причем производители отмечают, что в этом году цены на боевую экипировку выросли, но не из-за повышенного спроса, а из-за санкций. Но даже до всех этих событий военная амуниция дешево не стоила. Бронеплиты сейчас идут от 4 500 до 23 000 рублей, а на изготовление уйдет несколько месяцев.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Спецоперация#Частичная мобилизация в России#Новосибирск#2022#Мобилизация#Армия
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