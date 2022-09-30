atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Военком Новосибирской области подтвердил ошибки при частичной мобилизации

Сегодня, 13:52
Фото: atas.info
Военный комиссар Евгений Кудрявцев рассказал в Telegram-канале правительства Новосибирской области, что призванных по частичной мобилизации приехалов в регион слишком много – их некуда было поместить из-за неучтенных моментов.

Напомним, что возле НВВКУ в Академгородке призванные на службу мужчины развернули палатки и разожгли костры - они боялись замерзнуть насмерть, а на помощь им никто быстро не реагировал.

Новосибирское высшее военное командное училище, которое является частью формирователя и принимает мобилизационные ресурсы, комплектуется не только жителями нашей области, но и жителями соседних регионов. В результате чего иногда возникают какие-то неучтенные моменты, - заявил Кудрявцев. 

По его словам, 29 сентября в регион привезли три эшелона мобилизованных из Иркутской области, а также в пункт приема приходили и местные жители, поэтому и началось скопление людей у НВВКУ.

Были приняты меры, чтобы людей не оставлять на улице. Были задействованы дополнительные мощности, учреждения культуры первомайского района и Академгородка и сборный пункт военкомата в том числе. Все люди из автобусов были перемещены в помещения и обеспечены питанием, - добавил военком. 

Он отметил, что пункт приема был разгружен от людей и продолжил работать в обычном режиме. 

#Александр Кондратьев#Спецоперация#Общество#Частичная мобилизация в России#Новосибирск#Новосибирская область#Частичная мобилизация#Армия#Война#Мобилизация
Подпишитесь
Отцы из Новосибирска рассказали, как проводили сыновей на СВО
Вчера, 17:42
Иностранцы заказали поджечь военкомат в Новосибирске – в ФСБ вычислили организатора
Сегодня, 09:57
В военторгах Новосибирска возник ажиотажный спрос на теплое белье и берцы
Сегодня, 08:52
Выступление Владимира Путина 30 сентября 2022 года – о чем будет речь, где смотреть
Вчера, 18:07
В новосибирском аэропорту «Толмачево» собралась толпа из-за сбоя регистрации
Сегодня, 08:26
Директора новосибирской компании обвиняют в крупном мошенничестве на 62 млн рублей
Сегодня, 11:27