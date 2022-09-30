Напомним, что возле НВВКУ в Академгородке призванные на службу мужчины развернули палатки и разожгли костры - они боялись замерзнуть насмерть, а на помощь им никто быстро не реагировал.
Новосибирское высшее военное командное училище, которое является частью формирователя и принимает мобилизационные ресурсы, комплектуется не только жителями нашей области, но и жителями соседних регионов. В результате чего иногда возникают какие-то неучтенные моменты, - заявил Кудрявцев.
По его словам, 29 сентября в регион привезли три эшелона мобилизованных из Иркутской области, а также в пункт приема приходили и местные жители, поэтому и началось скопление людей у НВВКУ.
Были приняты меры, чтобы людей не оставлять на улице. Были задействованы дополнительные мощности, учреждения культуры первомайского района и Академгородка и сборный пункт военкомата в том числе. Все люди из автобусов были перемещены в помещения и обеспечены питанием, - добавил военком.
Он отметил, что пункт приема был разгружен от людей и продолжил работать в обычном режиме.