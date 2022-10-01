Полиция и ограждения появились на площади Ленина в Новосибирске

«Все как и обычно, когда анонсируют какие-то незаконные мероприятия экстремистские сообщества. Однако в этот день ничего не планируется – это наверное просто для обеспечения безопасности на всякий случай», - сказал собеседник редакции.
Ограждение протянули от начала площади Ленина до самого Театрального сквера. Такое устанавливают для того, чтобы сдерживать толпу людей и не давать им собраться в большом количестве в одном месте.
Стоит отметить, что митингующих граждан не замечено на улицах города, а на самом площади гуляют только молодые люди и различные пары.