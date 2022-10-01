Стали известны подробности ДТП с участием BMW и минивэном в Новосибирске

Авария произошла в 8:35 на пересечении улиц Ватутина и Немировича-Данченко в Кировском районе города. 33-летняя водитель Honda Airwave хотела повернуть в сторону улицы Сибиряков-Гвардейцев, но не уступила дорогу седану BMW, который двигался по улице Ватутина в стороны ТЦ «Мега» и произошло столкновение.