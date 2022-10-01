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Стали известны подробности ДТП с участием BMW и минивэном в Новосибирске

Сегодня, 07:44
Фото: ГИБДД Новосибирска
Женщина за рулем минивэна Honda Airwave оказалась виновницей ДТП с седаном BMW на перекрестке в Новосибирске. Информацию предоставили в городском ГИБДД.

Авария произошла в 8:35 на пересечении улиц Ватутина и Немировича-Данченко в Кировском районе города. 33-летняя водитель Honda Airwave хотела повернуть в сторону улицы Сибиряков-Гвардейцев, но не уступила дорогу седану BMW, который двигался по улице Ватутина в стороны ТЦ «Мега» и произошло столкновение.

В ДТП пострадал 21-летний водитель «BMW» – ему оказали первую помощь очевидцы, а затем и прибывшие медики, уточнила Atas.info Аягоз Ашимова.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ДПС, которые выясняют все обстоятельства произошедшего. 

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#Александр Кондратьев#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Авария#Автомобиль
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