atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Учительницы подрались при школьниках из-за дележки актового зала в Новосибирске

Сегодня, 09:06
Фото: infourok.ru
Педагоги должны были проводить занятия в актовом зале, но не смогли его поделить и подрались при детях в одной из школ Новосибирска – региональный Минобр начал проверку.

Скандал начался из-за того, что занятия у учителей были назначены в одинаковое время – начался скандал, который и перерос в драку. В региональном министерстве образования уточнили, что такой случай первый за последние 30 лет.

В школе сразу заявили, что учителя у них не штатные – они проводят допзанятия и не более, пишет КП-Новосибирск.

Представители министерства образования Новосибирской области должны будут встретиться с учителями 3 октября, чтобы выяснить виновную. Одна из учительниц написала заявление в полицию на свою обидчицу, поэтому кому-то придется и ответить перед законом.

#Александр Кондратьев#Общество#Новосибирск#Драка#Школа#Учитель
Подпишитесь
В Новосибирской области перенесли осенний призыв в армию на 1 ноября
Сегодня, 12:29
Путин представил Бучмана кандидатом на пост прокурора Новосибирской области
Сегодня, 10:35
Сын мэра Новосибирска Локтя не получил повестку в рамках частичной мобилизации
Сегодня, 09:58
Военком Новосибирской области подтвердил ошибки при частичной мобилизации
Вчера, 20:52
Электричка сломалась в пути со станции Курундус в Новосибирск
Сегодня, 13:07
Жителям Новосибирской области без боевого опыта вручают повестки из военкоматов
Сегодня, 13:46