Учительницы подрались при школьниках из-за дележки актового зала в Новосибирске

Скандал начался из-за того, что занятия у учителей были назначены в одинаковое время – начался скандал, который и перерос в драку. В региональном министерстве образования уточнили, что такой случай первый за последние 30 лет.
В школе сразу заявили, что учителя у них не штатные – они проводят допзанятия и не более, пишет КП-Новосибирск.
Представители министерства образования Новосибирской области должны будут встретиться с учителями 3 октября, чтобы выяснить виновную. Одна из учительниц написала заявление в полицию на свою обидчицу, поэтому кому-то придется и ответить перед законом.