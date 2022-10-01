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Жителям Новосибирской области без боевого опыта вручают повестки из военкоматов

Сегодня, 06:46
Фото: PXhere.
Повестки из военкоматов начали получать жители Новосибирской области, которые не имеют боевого опыта и некоторые даже не служили в армии. Информацию предоставил НГС со ссылкой на пострадавших от ошибок частичной мобилизации.

Редакция привела в пример, как 27-летнему Алексею дали повестку, хотя он даже не служил в армии из-за псориаза и был признан ограниченно годным. В военкомате ему предложили собрать справки и даже отметили, что на спецоперации в Украине уже есть водители без опыта.

Спустя несколько дней за мужчину вмешался начальник с его работы, который предоставил справку о работе на предприятии, которое имеет мобилизационное задание.

Стоит отметить, что повестки в рамках частичной мобилизации вручают даже сотрудникам медицинских организаций, которые пока не имеют медицинского опыта. Однако часто стали теперь и отпускать людей, если они доказывают свою правоту.

#Александр Кондратьев#Спецоперация#Общество#Частичная мобилизация в России#Новосибирская область#Новосибирск#Частичная мобилизация#Армия#Мобилизация#Война#Повестки
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