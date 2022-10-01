Жителям Новосибирской области без боевого опыта вручают повестки из военкоматов

Редакция привела в пример, как 27-летнему Алексею дали повестку, хотя он даже не служил в армии из-за псориаза и был признан ограниченно годным. В военкомате ему предложили собрать справки и даже отметили, что на спецоперации в Украине уже есть водители без опыта.