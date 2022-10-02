Новосибирская фирма в 2021 году продавала футболки, кофты, постеры, подушки, чехлы и другую продукцию под бредом фильма «Брат-2». В итоге кинокомпания СТВ заявила, что с 1996 года является правообладателем художественных фильмов «Брат» и «Брат-2». При этом Санкт-Петербургская компания не давала разрешение на использование интеллектуальной собственности.
Суд удовлетворил иск на сумму 800 тысяч рублей. Предприниматели из Новосибирска с решением суда не согласились, но и на заседание не пришли. Приговор еще не вступил в законную силу и есть шанс его обжаловать.
Напомним, ранее сибирячку в третий раз оштрафовали в Новосибирске за дискредитацию российской армии. А модель из Новосибирска София Стейнберг выступила на показе бренда Fendi в Нью-Йорке