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800 тысяч за незаконное использование бренда «Брат-2» заплатит фирма из Новосибирска

Сегодня, 03:46
Фото: Кадр из фильма "Брат-2"
Арбитражный суд признал незаконной продажу атрибутики из фильма «Брат-2» компанией ООО «Всемаркет» из Новосибирска и удовлетворил иск кинокомпании СТВ из Санкт-Петербурга.

Новосибирская фирма в 2021 году продавала футболки, кофты, постеры, подушки, чехлы и другую продукцию под бредом фильма «Брат-2». В итоге кинокомпания СТВ заявила, что с 1996 года является правообладателем художественных фильмов «Брат» и «Брат-2». При этом Санкт-Петербургская компания не давала разрешение на использование интеллектуальной собственности.

Суд удовлетворил иск на сумму 800 тысяч рублей. Предприниматели из Новосибирска с решением суда не согласились, но и на заседание не пришли. Приговор еще не вступил в законную силу и есть шанс его обжаловать.

Напомним, ранее сибирячку в третий раз оштрафовали в Новосибирске за дискредитацию российской армии. А модель из Новосибирска София Стейнберг выступила на показе бренда Fendi в Нью-Йорке

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Новосибирск#2022#Суд
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