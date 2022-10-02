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Два новосибирских сенатора Карелин и Городецкий попали в санкционный список США

Сегодня, 03:15
Фото: 1MI
Сенаторы от Новосибирской области Александр Карелин и Владимир Городецкий попали в санкционный список США. Документ опубликован на сайте Министерства финансов США (Department of the treasury) 30 сентября.

Из документации следует, что эти меры являются ответными за «предполагаемую аннексию регионов Украины». Новый список санкций включил 278 депутатов и 14 человек, работающих в сфере российского военно-промышленного комплекса.

Владимир Городецкий находится в списке под номером 41, а Александр Карелин - под номером 52, ранее чиновники были включены в аналогичный документ Евросоюза. В этом списке можно увидеть жену Дмитрия Медведева и его сына, также сына спикера Совфеда Валентины Матвиенко, жену и двух дочерей Сергея Шойгу и других.

Напомним, ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников попал под санкции Великобритании. Главы и других регионов, которые попали в этот санкционный список, столкнутся с арестом активов и запретом на туристические поездки в Великобританию.

#Эмилия Каплунская#Общество#Политика#Новосибирск#Россия#2022#Санкции
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