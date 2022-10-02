Из документации следует, что эти меры являются ответными за «предполагаемую аннексию регионов Украины». Новый список санкций включил 278 депутатов и 14 человек, работающих в сфере российского военно-промышленного комплекса.
Владимир Городецкий находится в списке под номером 41, а Александр Карелин - под номером 52, ранее чиновники были включены в аналогичный документ Евросоюза. В этом списке можно увидеть жену Дмитрия Медведева и его сына, также сына спикера Совфеда Валентины Матвиенко, жену и двух дочерей Сергея Шойгу и других.
Напомним, ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников попал под санкции Великобритании. Главы и других регионов, которые попали в этот санкционный список, столкнутся с арестом активов и запретом на туристические поездки в Великобританию.