Владимир Городецкий находится в списке под номером 41, а Александр Карелин - под номером 52, ранее чиновники были включены в аналогичный документ Евросоюза. В этом списке можно увидеть жену Дмитрия Медведева и его сына, также сына спикера Совфеда Валентины Матвиенко, жену и двух дочерей Сергея Шойгу и других.