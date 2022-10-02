Эксперты ждут резкого роста числа увольнений в России

К тому же, уровни найма и увольнения оказались даже красноречивее, чем в разгар пандемии коронавируса, пишут «Новые Известия». Только после начала спецоперации РФ на Украине, из России ушли 3 тысячи иностранных организаций, а 500 были вовсе ликвидированы. За этот период количество человек, находящихся в простое увеличилось до 125 тысяч.