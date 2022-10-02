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Эксперты ждут резкого роста числа увольнений в России

Сегодня, 05:29
Фото: 1MI
Аналитики Сбербанка прогнозируют рост числа увольнений в России, связанных с сокращениями после ухода иностранных компаний.

Причин увольнений множество. Forbes предполагает, что после ухода из России зарубежных компаний, увеличится число безработных. Однако роста самой безработицы пока нет.

К тому же, уровни найма и увольнения оказались даже красноречивее, чем в разгар пандемии коронавируса, пишут «Новые Известия». Только после начала спецоперации РФ на Украине, из России ушли 3 тысячи иностранных организаций, а 500 были вовсе ликвидированы. За этот период количество человек, находящихся в простое увеличилось до 125 тысяч.

А после начала частичной мобилизации страну покинули 300 тысяч экономически активных граждан. Аналитики беспокоятся, что это может повлиять на состояние экономики и демографии.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Спецоперация#Россия#2022
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