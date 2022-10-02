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Грибники ведрами собирают опята в заснеженных лесах Новосибирской области

Сегодня, 04:41
Фото: Олег Долгин / ВК/Грибы и грибные места НСО
В Новосибирской области любители тихой охоты продолжают ведрами собирать опята, несмотря на выпавший снег. Своими фотографиями они делятся в группе «Грибы и грибные места НСО» в соцсети «Вконтакте».

В лесах региона пеленой лежит белый снег, который выпал еще 28 сентября. Несмотря на это, грибники не сдаются и все равно продолжают «охоту». Грибы прячутся под снежным покрывалом.

В основном новосибирцы собирают опята. Особенность этих грибы в том, что они могут расти даже в холодную погоду до конца октября.  Сибиряки же восторженно реагируют на фотографии и узнают, где именно можно встретить такие находки:

«Красотища! и у нас такие картины природа рисует. Я думала, такое только в средней полосе возможно», «Опята — подснежники!», «А где такая сказка растёт? Можно хоть капельку информации», - пишут подписчики группы.

Фото: ВК/Грибы и грибные места НСО

Напомним, ранее дачница нашла редкий гриб «Собачий пенис» на своем участке в Новосибирске. Также жительница Новосибирска нашла в лесу Караканского бора белый гриб, который напоминает по форме попу.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Новосибирская область#Новосибирск#2022#Грибы
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