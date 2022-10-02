Грибники ведрами собирают опята в заснеженных лесах Новосибирской области

В лесах региона пеленой лежит белый снег, который выпал еще 28 сентября. Несмотря на это, грибники не сдаются и все равно продолжают «охоту». Грибы прячутся под снежным покрывалом.
В основном новосибирцы собирают опята. Особенность этих грибы в том, что они могут расти даже в холодную погоду до конца октября. Сибиряки же восторженно реагируют на фотографии и узнают, где именно можно встретить такие находки:
«Красотища! и у нас такие картины природа рисует. Я думала, такое только в средней полосе возможно», «Опята — подснежники!», «А где такая сказка растёт? Можно хоть капельку информации», - пишут подписчики группы.
Напомним, ранее дачница нашла редкий гриб «Собачий пенис» на своем участке в Новосибирске. Также жительница Новосибирска нашла в лесу Караканского бора белый гриб, который напоминает по форме попу.