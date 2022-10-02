Мэрия Красноярска проверила, как живут резервисты в Новосибирске

Представители красноярской мэрии приехали в «учебку», которая находится в Новосибирске. Визит был направлен на проверку условий проживания мобилизованных красноярцев.
«Условия нормальные, кормят ребят хорошо, всех переодели в военную форму. Настрой у наших парней позитивный, сегодня собираются идти в баньку. Все держатся вместе, дружно», – рассказал начальник мобилизационного отдела Николай Ивченко.
Напомним, что ранее СМИ распространяли информацию о том, как мобилизованных размесили без спальных мест. В правительстве Новосибирской области в ответ на обвинения заявили, что проблемы с размещением резервистов были, когда приехало много мобилизованных из разных регионов. Сейчас же вопрос с размещением уже решили.