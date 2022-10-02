atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Мэрия Красноярска проверила, как живут резервисты в Новосибирске

Сегодня, 02:35
Фото: администрация Красноярска
Власти города Красноярска проверили условия размещения резервистов в Новосибирске после слухов о плохом содержании, о чем сообщается на сайте местной администрации.

Представители красноярской мэрии приехали в «учебку», которая находится в Новосибирске. Визит был направлен на проверку условий проживания мобилизованных красноярцев.

«Условия нормальные, кормят ребят хорошо, всех переодели в военную форму. Настрой у наших парней позитивный, сегодня собираются идти в баньку. Все держатся вместе, дружно», – рассказал начальник мобилизационного отдела Николай Ивченко.

Напомним, что ранее СМИ распространяли информацию о том, как мобилизованных размесили без спальных мест. В правительстве Новосибирской области в ответ на обвинения заявили, что проблемы с размещением резервистов были, когда приехало много мобилизованных из разных регионов. Сейчас же вопрос с размещением уже решили.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Спецоперация#Частичная мобилизация в России#Новосибирская область#2022#Частичная мобилизация#Армия
Подпишитесь
В Новосибирской области перенесли осенний призыв в армию на 1 ноября
Вчера, 12:29
Путин представил Бучмана кандидатом на пост прокурора Новосибирской области
Вчера, 10:35
Сын мэра Новосибирска Локтя не получил повестку в рамках частичной мобилизации
Вчера, 09:58
Военком Новосибирской области подтвердил ошибки при частичной мобилизации
30 сентября, 20:52
Электричка сломалась в пути со станции Курундус в Новосибирск
Вчера, 13:07
Жителям Новосибирской области без боевого опыта вручают повестки из военкоматов
Вчера, 13:46