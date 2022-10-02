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Новосибирец обманул с запчастями 18 жителей регионов России

Сегодня, 08:17
Фото: 1MI
Полицейские вычислили бизнесмена из Новосибирска, который продавал фиктивные запчасти россиянам в интернете. Об этом сообщили в ГУ МВД города.

По данным ведомства, 26-летний житель Новосибирска создал сайт с автомобильными запчастями в интернете. Там продавал по предоплате их россиянам, и после получения денег переставал выходить на связь.

«На электронный кошелек мужчине поступали разные суммы – от 3,5 до более 24 тысяч рублей. После деньги снимал и тратил на свое усмотрение. Его бизнес вычислили в феврале 2022 года», - уточнила пресс-секретарь ведомства Наталья Жуласова.

В квартире жулика полиция нашла смартфоны, сим-карты различных операторов, банковские карты, а также ноутбук. Оказалось, что за время незаконной деятельности он успел обмануть 18 жителей регионов страны.

Общий ущерб составил почти 190 тысяч рублей. А имущество на время расследования арестовали на сумму свыше 1 миллиона рублей. Сейчас материалы дела готовят к отправке в суд.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Полиция
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