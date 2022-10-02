В Новосибирске потеплеет до +17 градусов на следующей неделе

Posted 2 октября 2022, 11:22
Published 2 октября 2022, 11:22
Modified 2 октября 2022, 11:22
Updated 2 октября 2022, 11:22
По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, в понедельник, 3 октября, ночью ударят заморозки до -6…-12°C. Уже днем потеплеет до +10. Подобный прогноз делают синоптики на вторник, 4 октября.
Отмечается также, что в эти дни осадков не будет, но стоит волноваться о туманах по утрам. Вечерами скорость ветра может достигать порывов от 8 до 13 м/с.
Сервис Gismeteo, обещает дождь в середине недели, ветер до 10 м/с и +8°C тепла. С четверга на пятницу, 6 и 7 октября, дождей и снега не наблюдается. Днем воздух будет прогреваться до +12 по Цельсию.
Специалисты Яндекс.Погоды прогнозируют, что столбики термометра поднимутся до +17°C в следующие выходные. В субботу, 8 октября, днем обещают солнечную и ясную погоду. К вечеру её сменит пасмурность и +11 тепла.
В воскресенье, 9 октября, возможны небольшие дожди, но без снега. Температура воздуха установится в районе +12°C.