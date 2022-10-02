Женщину трижды облили водой из луж автомобилисты под Новосибирском

Это случилось 30 сентября. Сначала гонщики на иномарках проехались по луже и облили её дочь на остановке Обской рынок. Возле другой остановки чуть позже окатили грязью саму сибирячку.
«Это неуважение к пешеходам и просто людям, с которыми они живут в одном городе. Куда можно так нестись, чтобы не замечать людей, не понятно. Я буду запоминать их номера и подавать жалобу», - рассказала читательница.
Новосибирцы попросили властей сделать ограждения на остановках, чтобы спешащие куда-то водители не обливали пешеходов. С их слов, подобное происходит очень часто в начале осени и весны.