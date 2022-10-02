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Живодеры отрезали бездомному котенку в Новосибирске усы и брови

Сегодня, 04:11
Фото: 1MI
В Новосибирске неравнодушные горожане подобрали котенка, который остался без усов и бровей, о чем рассказали в группе «Наш дом Слобода» в соцсети «ВКонтакте».

По словам новосибирцев, инцидент произошел в Ленинском районе. Дети нашли бездомного котенка на улице 1 октября. В шок повергло то, что у животного не было усов и бровей.

«‎Какие-то злодеи отрезали [ему] все усы и бровки... Маленький, голодный... Дети не смогли пройти мимо и принесли его домой», — написал автор поста.

Многие ветеринары отмечают, что если отрезать у кошки усы, то она потеряет ориентацию и не сможет нормально передвигаться. Кроме того, животные испытывают сильный стресс, пока не вырастут новые вибриссы.

Напомним, ранее новосибирец хотел спасти собаку, но его обвинили в похищении. Мужчина шел на электричку и увидел привязанного пса. Он подумал, что собаку бросили, и решил ей помочь, взяв ее с собой. Теперь на мужчину, хотевшего приручить питомца,  возбуждено уголовное дело.  

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#2022#Животные
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