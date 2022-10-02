Напомним, ранее новосибирец хотел спасти собаку, но его обвинили в похищении. Мужчина шел на электричку и увидел привязанного пса. Он подумал, что собаку бросили, и решил ей помочь, взяв ее с собой. Теперь на мужчину, хотевшего приручить питомца, возбуждено уголовное дело.