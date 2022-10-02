По словам новосибирцев, инцидент произошел в Ленинском районе. Дети нашли бездомного котенка на улице 1 октября. В шок повергло то, что у животного не было усов и бровей.
«Какие-то злодеи отрезали [ему] все усы и бровки... Маленький, голодный... Дети не смогли пройти мимо и принесли его домой», — написал автор поста.
Многие ветеринары отмечают, что если отрезать у кошки усы, то она потеряет ориентацию и не сможет нормально передвигаться. Кроме того, животные испытывают сильный стресс, пока не вырастут новые вибриссы.
Напомним, ранее новосибирец хотел спасти собаку, но его обвинили в похищении. Мужчина шел на электричку и увидел привязанного пса. Он подумал, что собаку бросили, и решил ей помочь, взяв ее с собой. Теперь на мужчину, хотевшего приручить питомца, возбуждено уголовное дело.