По данным Госавтоинспекции, ДТП было на трассе Р-256 в Бердске. Ранее об этом рассказывали очевидцы в соцсетях.
В ГИБДД отметили, что на дороге столкнулись 10 машин. Они получили механические повреждения. Пострадавших нет. На месте аварии работали сотрудники ДПС.
По предварительной версии, аварийную ситуацию мог создать гололед в средней полосе. Также авария спровоцировала огромную пробку, о чем свидетельствовал сервис 2ГИС.
Напомним, автомобилисты экстренно «переобуваются» на шиномонтажках в Новосибирске. В этом году снег выпал раньше и чтобы не попасть в ДТП, спрос на услугу резко вырос на днях.