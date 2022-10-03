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10 машин столкнулись на мосту в Бердске из-за гололеда

Сегодня, 05:25
Фото: 1MI
В Бердске Новосибирской области утром, 3 октября произошла массовая авария на мосту, в которой пострадали 10 машин. Информацию подтвердили в ГИБДД по региону.

По данным Госавтоинспекции, ДТП было на трассе Р-256 в Бердске. Ранее об этом рассказывали очевидцы в соцсетях.

В ГИБДД отметили, что на дороге столкнулись 10 машин. Они получили механические повреждения. Пострадавших нет. На месте аварии работали сотрудники ДПС.

По предварительной версии, аварийную ситуацию мог создать гололед в средней полосе. Также авария спровоцировала огромную пробку, о чем свидетельствовал сервис 2ГИС.

Напомним, автомобилисты экстренно «переобуваются» на шиномонтажках в Новосибирске. В этом году снег выпал раньше и чтобы не попасть в ДТП, спрос на услугу резко вырос на днях.

#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирская область#2022#ДТП#Эмилия Каплунская
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