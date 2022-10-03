140-килограммового новосибирца с переломом позвоночника пытались мобилизовать

Супруга мобилизированного Марина Г. заявила Om1.ru, что из-за мужчине даже нельзя поднимать тяжелое и перенапрягаться – он хоть и служил в армии, но давно. Несмотря на состояние здоровья ему все равно прислали повестку, ему пришлось идти в военкомат и объяснять, что он не сможет участвовать в боевых действиях на СВО.
Сибиряк пошел в больницу, чтобы получить справку о состоянии своего здоровья и оформить отсрочку. К счастью, ему вскоре перезвонили и сказали, что верят на слово, документ не требуется.
Стоит отметить, что юристы утверждают, что если повестка пришла человеку с ограниченными возможностями, с наличием каких-либо заболеваний и диагнозов, можно игнорировать вызов в военкомат.