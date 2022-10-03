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7-летний ребенок сломал позвоночник в детском центре Новосибирска

Сегодня, 01:11
Фото: 1MI
В Новосибирске семилетний ребенок играл в спортивно-развлекательном центре и в один момент сломал позвоночник, о чем рассказала мама пострадавшего на сайте отзывов «Фламп».

Сам инцидент произошел еще 18 сентября. По словам матери, сотрудники цента не уследили за ее ребенком. К тому же, это не единственный случай, когда дети выходят из развлекательного заведения с переломами, что подтвердили в полиции.

«За ребенком следили, ребенку 7 лет. Компрессионный перелом тел позвонков... МРТ, больница, реабилитация... Позвонили из полиции, говорят, мы оттуда не первые с переломами», - написала сибирячка в отзыве.

После произошедшего женщина сомневается, что у инструкторов в детском центре вообще есть какая-либо подготовка и образование. Мать написала заявление в полицию и, по ее словам, потратила уже много денег на лечение ребенка.

Напомним, ранее у девушки из Новосибирска засосало волосы в джакузи. Отцепиться самостоятельно ей не удавалось.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#2022#Дети
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