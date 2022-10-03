7-летний ребенок сломал позвоночник в детском центре Новосибирска

Сам инцидент произошел еще 18 сентября. По словам матери, сотрудники цента не уследили за ее ребенком. К тому же, это не единственный случай, когда дети выходят из развлекательного заведения с переломами, что подтвердили в полиции.
«За ребенком следили, ребенку 7 лет. Компрессионный перелом тел позвонков... МРТ, больница, реабилитация... Позвонили из полиции, говорят, мы оттуда не первые с переломами», - написала сибирячка в отзыве.
После произошедшего женщина сомневается, что у инструкторов в детском центре вообще есть какая-либо подготовка и образование. Мать написала заявление в полицию и, по ее словам, потратила уже много денег на лечение ребенка.
Напомним, ранее у девушки из Новосибирска засосало волосы в джакузи. Отцепиться самостоятельно ей не удавалось.