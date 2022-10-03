Банду автоподставщиков накрыли в Новосибирске

По данным ведомства, банда имитировала столкновение грузового и легкового автомобилей, а затем оформляла ДТП по европротоколу. С фальшивыми документами они обращались в страховую, и получали деньги за якобы возмещение ущерба.
Полиция задержала троих участников группы – двоих мужчин 40 и 33 лет, а также 31-летнюю женщину. После обыска по местам их проживания, оперативники изъяли документы на авто, бланки европротоколов, телефоны, сим-карты и карты банков.
Подозреваемым грозит до 5 лет колонии за мошенничество в сфере страхования. Один фигурант дела взят под стражу, второй находится под домашним арестом, а женщина под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, тайную нарколабораторию прятали на даче в Новосибирске. Полиция задержала двух новосибирцев. Возбуждено дело. На время следствия они находятся в СИЗО.