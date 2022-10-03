atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Банду автоподставщиков накрыли в Новосибирске

Сегодня, 06:09
Фото: 1MI
В Новосибирске поймали группу автоподставщиков, которая создавала ДТП и получала деньги за страховки, о чем сообщили в ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, банда имитировала столкновение грузового и легкового автомобилей, а затем оформляла ДТП по европротоколу. С фальшивыми документами они обращались в страховую, и получали деньги за якобы возмещение ущерба.

Полиция задержала троих участников группы – двоих мужчин 40 и 33 лет, а также 31-летнюю женщину. После обыска по местам их проживания, оперативники изъяли документы на авто, бланки европротоколов, телефоны, сим-карты и карты банков.

Подозреваемым грозит до 5 лет колонии за мошенничество в сфере страхования. Один фигурант дела взят под стражу, второй находится под домашним арестом, а женщина под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, тайную нарколабораторию прятали на даче в Новосибирске. Полиция задержала двух новосибирцев. Возбуждено дело. На время следствия они находятся в СИЗО.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Транспорт#Криминал#Новосибирск
Подпишитесь
Травников объявил об окончании первого этапа частичной мобилизации
Сегодня, 10:42
Бывший мэр Бердска Шестернин стал новым главой минприроды Новосибирской области
Сегодня, 10:23
Пункт для консультаций мобилизованных откроют в Новосибирске с 3 октября
Сегодня, 08:51
Звание Героя России посмертно присвоили офицеру из Новосибирска Александру Ефимову
Сегодня, 08:28
Повестка на частичную мобилизацию – военкомат разъяснил, где могут вручить
Вчера, 16:01
Суд по делу уборщицы, нашедшей сумку с 7 млн в Новосибирске, отказал в эксперименте
Сегодня, 09:36