Напомним, водителей предупредили о рисках ДТП из-за снега в Новосибирской области. Сотрудники МЧС рекомендуют автомобилистам выдерживать дистанцию и соблюдать скоростной режим. Больше всего стоит внимание уделить на трассах «Чуйский тракт» и «Сибирь» – они самые опасные в регионе.