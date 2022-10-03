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Массовая авария произошла на мосту в Бердске 3 октября

Сегодня, 02:03
Фото: АвтоБердск
В Бердске Новосибирской области в понедельник, 3 октября произошла массовая авария, о чем сообщается в группе «АвтоБердск» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент случился на трассе Р-256 рано утром. По некоторым данным, в ДТП попало около 10 машин. По какой причине – не уточняется.

Авария спровоцировала многокилометровые дорожные заторы в сторону Новосибирска. По данным сервиса 2ГИС, пробка оценивается в 6 баллов.  

Напомним, водителей предупредили о рисках ДТП из-за снега в Новосибирской области. Сотрудники МЧС рекомендуют автомобилистам выдерживать дистанцию и соблюдать скоростной режим. Больше всего стоит внимание уделить на трассах «Чуйский тракт» и «Сибирь» – они самые опасные в регионе.

#Эмилия Каплунская#Происшествия#Город#Транспорт#Новосибирская область#Бердск#ДТП#2022
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