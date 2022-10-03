Инцидент случился на трассе Р-256 рано утром. По некоторым данным, в ДТП попало около 10 машин. По какой причине – не уточняется.
Авария спровоцировала многокилометровые дорожные заторы в сторону Новосибирска. По данным сервиса 2ГИС, пробка оценивается в 6 баллов.
Напомним, водителей предупредили о рисках ДТП из-за снега в Новосибирской области. Сотрудники МЧС рекомендуют автомобилистам выдерживать дистанцию и соблюдать скоростной режим. Больше всего стоит внимание уделить на трассах «Чуйский тракт» и «Сибирь» – они самые опасные в регионе.