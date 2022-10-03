Метромост покрыли новыми рельсами в Новосибирске

Замена рельсов в прошлом году составила 1,1 километр пути, а в 2022 году — 980 метров. Год назад замена производилась по второму пути, а сейчас по первому. Задача была выполнена в срок, хотя цены ощутимо стали больше.
Контроль за состояние рельс, обходы и осмотры проводят там ежедневно – это необходимо, для обеспечения безопасности поездов.
Стоит отметить, что до 2030 года в Новосибирске могут появиться еще 6 станций метро. Продлить планируют обе линии, причем только продление Дзержинской оценивается в 27 млрд рублей.