Сергею Кашанский после школы поступил в военную академию, потом отслужил в родном крае и в 2020 году отправился в Новосибирск. Он вступил в ряды отряда «Ермак» на должность начальника связи под позывным «Гранит», а в феврале этого года уехал с бойцами в зону СВО.