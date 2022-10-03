Военный Кашанский вырос в деревне Парная. Там же окончил местную школу и на её фасаде было решено установить мемориальную табличку. Также в его честь открыли именную парту.
«Такие парты очень важны для нас. По ним можно отследить, какой боевой путь прошел герой. Нынешнее поколение должно смотреть на неё и гордиться», - рассказала директор Парнинской школы Олеся Ефремова.
Сергею Кашанский после школы поступил в военную академию, потом отслужил в родном крае и в 2020 году отправился в Новосибирск. Он вступил в ряды отряда «Ермак» на должность начальника связи под позывным «Гранит», а в феврале этого года уехал с бойцами в зону СВО.
Как рассказали Atas.info сослуживцы, Сергей попал в засаду укронацистов в первый день спецоперации недалеко от Чернобыля. Солдаты ВСУ подорвали мост, когда по нему ехал на автомобиле сибиряк в составе колонны. Из-за взрыва мост разрушился, и боец сорвался на машине в воду. Спасти его не удалось.
Похороны военнослужащего Сергея Кашанского прошли на родной земле весной этого года. Мужчину посмертно наградили орденом Мужества. А накануне родителям героя вручили главный символ чести и мужества бойцов спецназа – краповый берет.