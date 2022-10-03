atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Площадь Маркса перекроют в Новосибирске из-за ярмарки 8 октября

Сегодня, 07:37
Фото: 1MI
В Новосибирске перекроют на площади Маркса во время ярмарки, о чем сообщили в мэрии города.

Муниципалитет уточнил, что для проезда закроют улицу Сибиряков Гвардейцев. Недалеко от ГУМ «Россия», 8 октября пройдет сельскохозяйственная ярмарка. Она будет идти с 10 до 16 часов.

Горожане смогут купить на ярмарке дикорастущие растений, фрукты, овощи, посадочные материалы, мёд, молочную, рыбную и мясную продукцию, хлебобулочные изделия и хлеб.

Напомним, что девочка едва не упала в двухметровую яму со штырями на Трикотажной в Новосибирске. А ранее глубокую яму посреди тротуара заметили на улице Адриена Лежена в Новосибирске.

#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск#2022#Дороги#Эмилия Каплунская
Подпишитесь
Травников объявил об окончании первого этапа частичной мобилизации
Сегодня, 10:42
Бывший мэр Бердска Шестернин стал новым главой минприроды Новосибирской области
Сегодня, 10:23
Пункт для консультаций мобилизованных откроют в Новосибирске с 3 октября
Сегодня, 08:51
Звание Героя России посмертно присвоили офицеру из Новосибирска Александру Ефимову
Сегодня, 08:28
Повестка на частичную мобилизацию – военкомат разъяснил, где могут вручить
Вчера, 16:01
Суд по делу уборщицы, нашедшей сумку с 7 млн в Новосибирске, отказал в эксперименте
Сегодня, 09:36