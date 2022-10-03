Муниципалитет уточнил, что для проезда закроют улицу Сибиряков Гвардейцев. Недалеко от ГУМ «Россия», 8 октября пройдет сельскохозяйственная ярмарка. Она будет идти с 10 до 16 часов.
Горожане смогут купить на ярмарке дикорастущие растений, фрукты, овощи, посадочные материалы, мёд, молочную, рыбную и мясную продукцию, хлебобулочные изделия и хлеб.
Напомним, что девочка едва не упала в двухметровую яму со штырями на Трикотажной в Новосибирске. А ранее глубокую яму посреди тротуара заметили на улице Адриена Лежена в Новосибирске.