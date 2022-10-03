Подросток через «Бла-бла-кар» развел доверчивых женщин из Новосибирска

17-летний юноша захотел развести людей на деньги и придумал хитрый способ. Он создал поездку через сервис «Бла-бла-кар». На заявку клюнули две попутчицы из Новосибирской области.
Женщины заказали совместные поездки с водителем в попутном им направлении. Тогда подросток попросил предоплату – по 4 тысячи рублей. Доверчивые сибирячки сразу же перевели деньги. Молодой человек сразу же удалил запись о поездке и перестал выходить на связь.
Потерпевшие обратились в полицию, пишет «Горсайт». Правоохранители быстро вышли на след мошенника. В итоге деньги удалось вернуть. Сейчас устанавливается возможная связь аналогичных преступлений в других регионах.
Напомним, ранее авиадебошир обматерил стюардесс в самолете из Южно-Сахалинска до Новосибирска. Неадекватного пассажира смогли усмирить прямо в самолете – связав его. Теперь буйный сибиряк ответит за мелкое хулиганство на борту.