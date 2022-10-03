Подросток через «Бла-бла-кар» развел доверчивых женщин из Новосибирска

Женщины заказали совместные поездки с водителем в попутном им направлении. Тогда подросток попросил предоплату – по 4 тысячи рублей. Доверчивые сибирячки сразу же перевели деньги. Молодой человек сразу же удалил запись о поездке и перестал выходить на связь.