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Снегопады сменятся теплыми и солнечными днями в Новосибирске

Сегодня, 13:36
Фото: 1MI
Заморозки и снегопады уйдут из Новосибирска, а на смену им настанет теплая и ясная погода с 4 октября. Информацию предоставили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

Температура воздуха 4 октября прогреется до +10 градусов, но ночью будет холодно до -4 градусов. 5 октября выпадут осадки в виде дождя, но температура днем будет держаться на +9 градусах.

6 октября осадков не будет, а столбики термометров достигнут +13 градусов днем, но такая погода будет максимум до начала следующей недели.

Стоит отметить, что октябрь 2022 года прогнозируется теплым и минусовая температура не будет зашкаливать, а вот в ноябре уже вероятнее всего будут настоящие сибирские морозы.

#Александр Кондратьев#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Заморозки#Тепло#Осень
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