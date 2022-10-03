Снегопады сменятся теплыми и солнечными днями в Новосибирске

Температура воздуха 4 октября прогреется до +10 градусов, но ночью будет холодно до -4 градусов. 5 октября выпадут осадки в виде дождя, но температура днем будет держаться на +9 градусах.
6 октября осадков не будет, а столбики термометров достигнут +13 градусов днем, но такая погода будет максимум до начала следующей недели.
Стоит отметить, что октябрь 2022 года прогнозируется теплым и минусовая температура не будет зашкаливать, а вот в ноябре уже вероятнее всего будут настоящие сибирские морозы.