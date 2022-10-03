Суд по делу уборщицы, нашедшей сумку с 7 млн в Новосибирске, отказал в эксперименте

4 ноября 2021 года уборщица нашла сумку с 7 млн рублей возле отеля River Park. По ее словам, внутри денег не было, а лишь маска, ручка, флешка и две наволочки. На следующее утро к женщине нагрянула полиция. Выяснилось, что уборщицу обвинили в краже огромной суммы.
По данным следствия, бизнесмен понабрал кредитов, продал часть своего имущества и хотел вложить деньги в одно дело. Перед этим он заглянул в ресторан, где выпил алкоголь. Собранная сумма (7 млн рублей) была при нем – в сумке для ноутбука. После посиделок мужчина сел на такси и уехал домой, только вот сумку забыл и вспомнил о ней лишь на следующий день.
Судебные разбирательства продолжаются до сих пор. Уборщица отрицает свою вину, а бизнесмен настаивает на своем. Хоть в СМИ и гуляет версия, что мужчина решил нажиться на бедной женщине, так как перед этим объявил себя банкротом и его мотивы до сих пор не ясны, но подозреваемая продолжает находиться в СИЗО.
На последнем слушание судье предложили провести эксперимент: уместить деньги в сумку. Казалось, что такая сумма банально туда не влезет. Судья отказался. Тогда журналисты КП-Новосибирск провели эксперимент самостоятельно и поняли, что миллионы могли влезть в сумку. Но эта история продолжает оставаться неоднозначной. Кстати, бизнесмен также обвиняет уборщицу и в краже сумки, стоимость которой якобы достигает 10 тысяч рублей. То есть даже если она не брала деньги, то за кражу ее ждет уголовная статья.
Добавим, что правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Из них стало ясно, что кроме подозреваемой к сумке никто не приближался, а она была первой, кто ее взял, подробнее - в материале Atas.info.