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Суд по делу уборщицы, нашедшей сумку с 7 млн в Новосибирске, отказал в эксперименте

Сегодня, 02:36
Фото: 1MI
Во время заседания по делу уборщицы, которая нашла на улице сумку с 7 миллионами рублей, судье предложили провести эксперимент: вложить огромную сумму в сумку для ноутбука.

4 ноября 2021 года уборщица нашла сумку с 7 млн рублей возле отеля River Park. По ее словам, внутри денег не было, а лишь маска, ручка, флешка и две наволочки. На следующее утро к женщине нагрянула полиция. Выяснилось, что уборщицу обвинили в краже огромной суммы.

По данным следствия, бизнесмен понабрал кредитов, продал часть своего имущества и хотел вложить деньги в одно дело. Перед этим он заглянул в ресторан, где выпил алкоголь. Собранная сумма (7 млн рублей) была при нем – в сумке для ноутбука. После посиделок мужчина сел на такси и уехал домой, только вот сумку забыл и вспомнил о ней лишь на следующий день.

Судебные разбирательства продолжаются до сих пор. Уборщица отрицает свою вину, а бизнесмен настаивает на своем. Хоть в СМИ и гуляет версия, что мужчина решил нажиться на бедной женщине, так как перед этим объявил себя банкротом и его мотивы до сих пор не ясны, но подозреваемая продолжает находиться в СИЗО.

На последнем слушание судье предложили провести эксперимент: уместить деньги в сумку. Казалось, что такая сумма банально туда не влезет. Судья отказался. Тогда журналисты КП-Новосибирск провели эксперимент самостоятельно и поняли, что миллионы могли влезть в сумку. Но эта история продолжает оставаться неоднозначной. Кстати, бизнесмен также обвиняет уборщицу и в краже сумки, стоимость которой якобы достигает 10 тысяч рублей. То есть даже если она не брала деньги, то за кражу ее ждет уголовная статья.

Добавим, что правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Из них стало ясно, что кроме подозреваемой к сумке никто не приближался, а она была первой, кто ее взял, подробнее - в материале Atas.info.

#Эмилия Каплунская#Общество#Криминал#Новосибирск#2022#Суд
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