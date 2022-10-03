Суд по делу уборщицы, нашедшей сумку с 7 млн в Новосибирске, отказал в эксперименте

На последнем слушание судье предложили провести эксперимент: уместить деньги в сумку. Казалось, что такая сумма банально туда не влезет. Судья отказался. Тогда журналисты КП-Новосибирск провели эксперимент самостоятельно и поняли, что миллионы могли влезть в сумку. Но эта история продолжает оставаться неоднозначной. Кстати, бизнесмен также обвиняет уборщицу и в краже сумки, стоимость которой якобы достигает 10 тысяч рублей. То есть даже если она не брала деньги, то за кражу ее ждет уголовная статья.