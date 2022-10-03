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Травников объявил об окончании первого этапа частичной мобилизации

Сегодня, 03:42
Фото: Правительство НСО
Задание президента РФ Владимира Путина по частичной мобилизации выполнили в Новосибирской области. О завершении первого этапа призывов сообщил губернатор Андрей Травников, добавив, что продолжится только доукомплектация некоторых батальонов.
«Первый этап частичной мобилизации завершен. Задание главы государства выполнено», - объявил глава региона на аппаратном заседании в правительстве 3 октября.

При этом Травников отметил, что призывная кампания ещё продолжится. Но на районах области она сильно не отразится.

«Сегодня нужно доукомплектовать отдельные подразделения. Также продолжается отбор призывников по дефицитным военным специальностям. Для муниципалитетов это будут единичные случаи», - заключил губернатор Новосибирской области.
Кого еще призовут после первого этапа мобилизации в Новосибирской области
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Напомним, на прошлой неделе ошибки мобилизационной кампании в Новосибирске раскритиковали телеведущий Владимир Соловьев и главвред сайта RT Маргарита Симоньян в прямом эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Соловьевым». Особенно жестко Соловьев высказался о военкоме. «Взять этого военкома за ухо и на передовую на Донбасс. Лопаточку ему дать, пусть окапывается, от него будет вреда там меньше», - заявил телеведущий.

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