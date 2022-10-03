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Трое очевидцев спасли пенсионера с кошкой из пожара под Новосибирском

Сегодня, 09:29
Фото: 1MI
Дачный дом пожилого мужчины загорелся в поселке Мочище под Новосибирском в ночь на 3 октября. До приезда пожарных пенсионера спасли трое очевидцев.

Дом 90-летнего новосибирца охватил огонь в 3 часу ночи. Это увидела его соседка Галина Викторовна и позвала на помощь своего сына Александра, который живет неподалеку.  

Мужчина быстро прибежал на место, и в это время у горящего дома появились двое других парней. Вместе они начали стучать в окна и звать дедушку.

«Пришлось выбить дверь В тамбуре уже все полыхало, а дед шел к нам навстречу. Мы быстро вывели его на улицу, успели некоторые вещи захватить – тапки, кепку, в которых он постоянно ходит. Немного одели, чтобы не замерз», - рассказал один из спасителей.

Им пенсионер рассказал, что в доме осталась его любимая кошка. Парням пришлось вбегать в жилище и в дыму искать питомицу. В итоге, животное спасли.

Через 5 минут к дому подъехали пожарные. На тот момент огонь полностью уничтожил крышу здания.

«Подали два ствола на тушение и локализировали очаг за 32 минуты. Остальные полчаса ликвидировали открытое горение. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки», - рассказал пресс-секретарь ГУ МЧС Новосибирской области Павел Винаков.

Пенсионера передали родственникам. В медицинской помощи он не нуждался.

#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Пожар#Алина Шефер
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