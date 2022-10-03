Виды контекстной рекламы

В России подход к рекламе исключительно утилитарный. Наша контекстная реклама различается по типам в зависимости от требований заказчика. Если ему нужно, чтобы реклама была яркой и привлекающей взгляд — ему требуется медийная. Контекстная реклама, подходящая для поискового трафика — это, разумеется, поисковый тип. Если же ключевой элемент — это правильно подобранная целевая аудитория, то контекстная реклама будет таргетированной.