В этой статье мы расскажем о том, какой бывает контекстная реклама.
Если вы иногда общаетесь с зарубежными коллегами, то можете обратить внимание на несоответствие некоторых терминов. Иногда это небольшие различия, а порой — как в случае с контекстной рекламой — критические, неправильное понимание которых может полностью исказить смысл сказанного.
В России подход к рекламе исключительно утилитарный. Наша контекстная реклама различается по типам в зависимости от требований заказчика. Если ему нужно, чтобы реклама была яркой и привлекающей взгляд — ему требуется медийная. Контекстная реклама, подходящая для поискового трафика — это, разумеется, поисковый тип. Если же ключевой элемент — это правильно подобранная целевая аудитория, то контекстная реклама будет таргетированной.
Англоязычные маркетологи делят рекламу по другому принципу. Во-первых, сам формат контекста у них считается разновидностью таргета. А подвиды контекстной рекламы делятся по месту их размещения: в соцсетях, онлайн-СМИ, нативка и так далее.
Специалисты ROMI center рекомендуют держать в уме оба подхода, поскольку нередко можно встретить «западный» взгляд на контекстную рекламу даже у российского маркетолога. Если вы не уверены, что правильно поняли собеседника, лучше переспросить, какой именно тип контекстной рекламы он имел в виду.
Далее мы будем рассматривать рекламу, опираясь на российский подход к классификации контекста. Итак, контекстная реклама делится на следующие виды:
Все виды контекстной рекламы занимают важное место в рекламной кампании. Лучше не сосредотачиваться на одном, а постараться охватить их все.
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