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Виды контекстной рекламы

3 октября 09:57
Фото: 1MI
Контекстная реклама — популярный вид онлайн-маркетинга, который встречается буквально на каждом шагу в браузере. Но не все маркетологи хорошо разбираются в видах и особенностях такого типа рекламы.

В этой статье мы расскажем о том, какой бывает контекстная реклама.

Западный и российский подход к контекстной рекламе

Если вы иногда общаетесь с зарубежными коллегами, то можете обратить внимание на несоответствие некоторых терминов. Иногда это небольшие различия, а порой — как в случае с контекстной рекламой — критические, неправильное понимание которых может полностью исказить смысл сказанного.

В России подход к рекламе исключительно утилитарный. Наша контекстная реклама различается по типам в зависимости от требований заказчика. Если ему нужно, чтобы реклама была яркой и привлекающей взгляд — ему требуется медийная. Контекстная реклама, подходящая для поискового трафика — это, разумеется, поисковый тип. Если же ключевой элемент — это правильно подобранная целевая аудитория, то контекстная реклама будет таргетированной.

Англоязычные маркетологи делят рекламу по другому принципу. Во-первых, сам формат контекста у них считается разновидностью таргета. А подвиды контекстной рекламы делятся по месту их размещения: в соцсетях, онлайн-СМИ, нативка и так далее.

Специалисты ROMI center рекомендуют держать в уме оба подхода, поскольку нередко можно встретить «западный» взгляд на контекстную рекламу даже у российского маркетолога. Если вы не уверены, что правильно поняли собеседника, лучше переспросить, какой именно тип контекстной рекламы он имел в виду.

Фото: 1MI

Виды контекстной рекламы

Далее мы будем рассматривать рекламу, опираясь на российский подход к классификации контекста. Итак, контекстная реклама делится на следующие виды:

  • Поисковая — то есть та, которая отображается по поисковым запросам. Поисковая реклама отображается в интерфейсе поисковой машины. У Яндекса и Google для нее предусмотрены первые строки результатов поиска, а у Яндекса есть еще место для баннеров сбоку. Подробнее о поисковой рекламе и принципах ее использования читайте здесь.
  • Тематическая. Сюда входят баннеры и текстовые объявления, которые появляются на тематических сайтах. Например, реклама магазина автозапчастей может отображаться на сайте, посвященном автомобилям. Как правило, такое размещение обходится довольно дорого, но это стоит того — посетители гарантированно заинтересованы в вашем товаре.
  • Медийная. Сюда относят и баннеры, и короткие ролики (тизеры), и полноценные видео. Обычно под медийной рекламой понимают именно тизер, чья задача — заинтересовать человека и заставить его искать информацию о вашем бренде.

Все виды контекстной рекламы занимают важное место в рекламной кампании. Лучше не сосредотачиваться на одном, а постараться охватить их все.

Реклама. ООО «Миратек».

#Бизнес#Новосибирская область#Россия#Реклама#Интернет#Соцсети
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