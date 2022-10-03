Внешний управляющий появился в регоператоре «Экология-Новосибирск»

Posted 3 октября 2022, 10:55
Published 3 октября 2022, 10:55
Modified 3 октября 2022, 11:17
Updated 3 октября 2022, 11:17
По данным издания «Континент Сибирь», новый управляющий продолжит работу регионального оператора по вывозу твердых бытовых отходов. Также начнет разрабатывать план по расчету с кредиторами для выхода из банкротства.
Напомним, компания задолжала 1 858 282 00 рублей. Сначала выбор внешнего руководителя должны были сделать на заседании Арбитражного суда 14 сентября, потом его перенесли на 3 октября.
ООО «Экология-Новосибирск», принадлежащая группе «ВИС», начала работу в Новосибирске в 2019 году. Контракт заключили на 10 лет. Компания должна была построить мусороперерабатывающие заводы по концессии, но её расторгли. А в 2021 году руководители компании-регоператора заявили о начатой процедуре банкротства.
Далее «Экология-Новосибирск» сможет продолжить работу, а кредиторы получат более полную информацию о финансовой и хозяйственной деятельности регоператора.