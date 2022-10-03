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Posted 3 октября 2022, 10:55

Published 3 октября 2022, 10:55

Modified 3 октября 2022, 11:17

Updated 3 октября 2022, 11:17

У новосибирского регоператора по вывозу ТБО огромные долги

Внешний управляющий появился в регоператоре «Экология-Новосибирск»

3 октября 2022, 10:55
Фото: 1MI. У новосибирского регоператора по вывозу ТБО огромные долги
Сюжет
Мусорная концессия 2022
В «Экология-Новосибирск» ввели внешнее управление в связи с банкротством. Информация о решении суда опубликована на сайте «Электронное правосудие» 3 октября 2022.

По данным издания «Континент Сибирь», новый управляющий продолжит работу регионального оператора по вывозу твердых бытовых отходов. Также начнет разрабатывать план по расчету с кредиторами для выхода из банкротства.

Напомним, компания задолжала 1 858 282 00 рублей. Сначала выбор внешнего руководителя должны были сделать на заседании Арбитражного суда 14 сентября, потом его перенесли на 3 октября.

ООО «Экология-Новосибирск», принадлежащая группе «ВИС», начала работу в Новосибирске в 2019 году. Контракт заключили на 10 лет. Компания должна была построить мусороперерабатывающие заводы по концессии, но её расторгли. А в 2021 году руководители компании-регоператора заявили о начатой процедуре банкротства.

Далее «Экология-Новосибирск» сможет продолжить работу, а кредиторы получат более полную информацию о финансовой и хозяйственной деятельности регоператора.

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